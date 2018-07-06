За два роки до Центру обслуговування "Чернігівгазу" клієнти звернулися близько 300 тис. разів

В новому офісі можна отримати майже 30 різних видів послуг і в планах компанії розширити їх перелік

Два роки тому, в липні 2016 року, в Чернігові відкрився перший сучасний Центр обслуговування клієнтів для споживачів природного газу. За цей період клієнти компанії отримали фахову допомогу та якісну консультацію близько 300 тис. разів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

На сьогодні в новому офісі можна отримати майже 30 різних видів послуг і в планах компанії розширити їх перелік.

Найчастіше споживачі зверталися до компанії за роз`ясненнями по особовому рахунку – близько 47 тис. відвідувачів, щодо перерахунків обсягу споживання природного газу – 6,8 тис. Майже 13 тис. споживачів подали заяву на зміну власника особового рахунку, 4 тис. клієнтів отримали консультації щодо процедури встановлення, повірки, опломбування або ремонту газових лічильників.

Окрім розрахунків клієнти вирішували питання технічного характеру. Фахівцями компанії було видано понад 2,1 тис. технічних умов на підключення до систем газопостачання, прийнято 2,2 тис. заяв на погодження проектної документації, проведено реєстрацію 3 тис. актів прийомки газових приладів, опрацьовано понад 7 тис. заявок на техобслуговування та ремонт газового обладнання.

На сьогоднішній день у чернігівському Центрі обслуговування працюють 18 високопрофесійних менеджерів та 3 провідних фахівця, які надають клієнтам компанії оперативну допомогу з будь-яких питань, пов’язаних із газопостачанням.

Як розповідає начальник управління клієнтського сервісу Дмитро Лахтіонов, відкриття чернігівського офісу стало першим кроком до кардинальних змін в роботі з клієнтами газової компанії.

"Чернігів по праву може вважатися піонером в реалізації клієнтоорієнтованого підходу. Ми стали першим облгазом в Україні, який перейшов на новий формат обслуговування. Відтоді наша співпраця з клієнтами базується на трьох основних критеріях: швидко, якісно і комфортно", - зауважив Дмитро Лахтіонов.

Окрім Чернігова Центри обслуговування клієнтів працюють у Прилуках, Ніжині та Корюківці, де мешкають 60% користувачів газу Чернігівського регіону. До кінця року ПАТ "Чернігівгаз" планує відкрити сучасні офіси в Бобровиці, Козельці і Бахмачі. Після цього отримати послуги газової компанії в новому форматі зможуть 73% споживачів.