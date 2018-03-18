Черепинский рассказал об открытии школы архитектуры в Харькове

Темпы трудовой и образовательной миграции украинцев заставляют задуматься о будущем страны, потому в Харькове создают платформу для профессиональной подготовки квалифицированных кадров. Так, уже в сентябре состоится полноценное открытие Школы архитектуры. Об этом сообщил бизнесмен Александр Черепинский.

Так, в конце 2017 года Киевский международный институт социологии опубликовал исследование, которое красочно описывает корневую проблему украинского общества – люди не видят будущего в своей стране. Из имеющих намерение покинуть Украину 55% - молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.

"Бизнесу давно пора подумать, что будет со страной через 5-10 лет. Кто будет строить города и расширять рынок производства товаров с высокой добавленной стоимостью? Самая опасная тенденция – уезжает молодежь, не видя перспектив даже в обучении в Украине! Становится очевидно: нужно менять стратегию, и частные образовательные проекты, такие как Харьковская школа архитектуры, могут стать "якорями" для людей и для страны - спасательным кругом", - говорит Черепинский.

По замыслу, в школе не будет ничего лишнего – ни дисциплин, ни работы для "галочки". Черепинский объясняет, что большую часть времени студенты будут работать самостоятельно, открыто взаимодействуя с преподавателями на равных.

"Вам нравится внешний вид наших городов, если мы говорим не о центральных зонах? Проблема ведь не в том, что мы не в состоянии продумать концепт, все банальнее – нехватка квалифицированных специалистов уже сегодня. Представьте, в Украине на одного архитектора приходится - без малого - 16 тыс. жителей. В таких развитых странах, как Германия, Дания, Италия, Испания и даже в Чили с Македонией – около тысячи. В среднем по миру (в США, Англии, Швейцарии, наших соседей - Словакии, Румынии и Венгрии) - до 4 тыс. жителей. Между нами пропасть", - объясняет простую "математику" Черепинский.

Также, бизнесмен озвучил две магистральные задачи, которые стоят перед Харьковской школы архитектуры: первая - помочь молодому поколению архитекторов изменить лицо украинских городов; вторая – помочь стране сохранить, а в будущем нарастить кадровый потенциал.

"Я призываю бизнес вкладывать деньги в образовательные проекты. Это сделаете либо вы, либо условные поляки. Но если это сделают поляки, качество вашего бизнеса в будущем может пострадать", - говорит Черепинский.