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Черепинський розповів про відкриття школи архітектури в Харкові

НовиниСуспільство    18.03.2018 - 15:37
Фото: у Харкові відкриють школу архітектури (прес-служба)
Фото: у Харкові відкриють школу архітектури (прес-служба)

За задумом, у школі не буде нічого зайвого – ні дисциплін, ні роботи для "галочки"

Темпи трудової та освітньої міграції українців змушують задуматися про майбутнє країни, тому у Харкові створюють платформу для професійної підготовки кваліфікованих кадрів. Так, вже у вересні відбудеться повноцінне відкриття Школи архітектури. Про це повідомив бізнесмен Олександр Черепинський.

Так, в кінці 2017 року Київський міжнародний інститут соціології опублікував дослідження, яке барвисто описує кореневу проблему українського суспільства – люди не бачать майбутнього в своїй країні. Мають намір покинути Україну 55% - молоді люди у віці від 18 до 29 років.

"Бізнесу давно пора подумати, що буде з країною через 5-10 років. Хто буде будувати міста і розширювати ринок виробництва товарів з високою доданою вартістю? Найнебезпечніша тенденція – виїжджає молодь, не бачачи перспектив навіть в навчанні в Україні! Стає очевидно: треба змінювати стратегію, і приватні освітні проекти, такі як Харківська школа архітектури, можуть стати "якорями" для людей і для країни - рятувальним колом", - говорить Черепинський

За задумом, у школі не буде нічого зайвого – ні дисциплін, ні роботи для "галочки". Черепинський пояснює, що більшу частину часу студенти будуть працювати самостійно, відкрито взаємодіючи з викладачами на рівних.

"Вам подобається зовнішній вигляд наших міст, якщо ми говоримо не про центральних зонах? Адже проблема не в тому, що ми не в змозі продумати концепт, все банальніше – брак кваліфікованих фахівців вже сьогодні. Уявіть, в Україні на одного архітектора доводиться - без малого - 16 тис. жителів. В таких розвинених країнах, як Німеччина, Данія, Італія, Іспанія і навіть у Чилі з Македонією – близько тисячі. У середньому по світу (США, Англії, Швейцарії, наших сусідів - Словаччини, Румунії та Угорщини) - до 4 тис. жителів. Між нами прірва", - пояснює просту "математику" Черепинський.

Також, бізнесмен озвучив дві магістральні завдання, які стоять перед Харківською школою архітектури: перша - допомогти молодому поколінню архітекторів змінити обличчя українських міст; друга – допомогти країні зберегти, а в майбутньому збільшити кадровий потенціал. 

"Я закликаю бізнес вкладати гроші в освітні проекти. Це зробите або ви, або умовні поляки. Але якщо це зроблять поляки, якість вашого бізнесу в майбутньому може постраждати", - говорить Черепинський.

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Теги: Харків, Олександр Черепинський
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