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Интервью

Более 70% потребителей газа Харьковской области используют современные сервисы "Харьковгаза"

НовостиЭнергетика    25.06.2018 - 15:50
Фото: газовый вентиль (kmu.gov.ua)
Фото: газовый вентиль (kmu.gov.ua)

С начала текущего года к онлайн-сервису Личный кабинет присоединилось 10,5 тыс. потребителей газа

Более 70% клиентов ПАО "Харьковгаз" выбрали современные сервисы компании для передачи показаний счетчиков газа. Сейчас такими сервисами являются Личный кабинет, SMS-информирование, интерактивное голосовое меню IVR. Самый популярный сервис среди жителей Харьковской области - Личный кабинет. Ежедневно его пользователями становится около 60 семей региона. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За последние полтора года количество потребителей, пользующихся SMS-информированием для передачи показаний счетчика ПАО "Харьковгаз" увеличилось в 10 раз. Сейчас по SMS показания счетчика передают более 100 тыс. клиентов компании. С начала текущего года к онлайн-сервису Личный кабинет присоединилось 10,5 тыс. потребителей газа.

Чтобы воспользоваться возможностями Личного кабинета, необходимо одноразово потратить 5-ть минут своего времени и пройти онлайн-регистрацию, при SMS-информировании передаются показания счетчика газа, указывается номер лицевого счета и ожидается подтверждение приема данных.

При выборе голосового меню IVR, данные счетчика газа вводятся потребителем самостоятельно с телефона.

"Внедрение ряда современных сервисов, позволило ПАО "Харьковгаз" избежать очередей и дискомфорта для потребителей в дни пиковых нагрузок. Сейчас в центрах обслуживания потребителей показания газового счетчика передают лишь 7% наших клиентов. В большинстве это люди, которые пришли на консультацию в газовую компанию и одновременно проинформировали о данных прибора учета", отметила начальник управления клиентского сервиса ПАО "Харьковгаз" Ирина Манько.

Как показывает практика, активными пользователями онлайн-сервисов ПАО "Харьковгаз" является не только молодежь, но и пожилые люди. Помощь в регистрации своим родителям активно оказывают молодые члены семьи. Любые консультации по онлайн-сервисам газовой компании, регистрации Личного кабинета, SMS передачи показаний газового счетчика, SMS информации о состоянии лицевого счета можно получить в центрах обслуживания ПАО "Харьковгаз".

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Теги публикации: Харьков, газ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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