Понад 70% споживачів газу Харківської області використовують сучасні сервіси "Харківгазу"

З початку поточного року до онлайн-сервісу Особистий кабінет долучилось 10,5 тис. споживачів газу

Понад 70% клієнтів ПАТ "Харківгаз" обрали сучасні сервіси компанії для передачі показань лічильників газу. Нині такими сервісами є Особистий кабінет, SMS-інформування, інтерактивне голосове меню IVR. Найпопулярнішим сервісом серед мешканців Харківської області є Особистий кабінет. Щоденно його користувачами стають близько 60 родин регіону. Про це повідомляє прес-служба компанії.

За останні півтори року кількість споживачів, що користується SMS-інформування для передачі показань лічильника ПАТ "Харківгаз" збільшилась в 10 раз. Нині через SMS показання лічильника передають більше 100 тис. клієнтів компанії. З початку поточного року до онлайн-сервісу Особистий кабінет долучилось 10,5 тис. споживачів газу.

Щоб скористатись можливостями Особистого кабінету, необхідно одноразово витратити 5-ть хвилин свого часу та пройти онлайн-реєстрацію, при SMS-інформуванні передаються показання лічильника газу, зазначається номер особового рахунку і очікується підтвердження прийому даних.

В разі обрання голосового меню IVR, дані лічильника газу вводяться споживачем самостійно з телефону.

"Впровадження низьки сучасних сервісів, дозволило ПАТ "Харківгаз" уникнути черг та дискомфорту для споживачів в дні пікових навантажень. Наразі в центрах обслуговування споживачів показання газового лічильника передають лише 7% наших клієнтів. В переважній більшості, це люди які прийшли на консультацію в газову компанію та одночасно проінформували про дані приладу обліку", зазначила начальник управління клієнтського сервісу ПАТ "Харківгаз" Ірина Манько.

Як свідчить практика, активними користувачами онлайн-сервісів ПАТ "Харківгаз" є не лише молодь, але й люди похилого віку. Допомогу в реєстрації своїм батькам активно надають молоді члени родини. Будь-які консультації стосовно онлайн-сервісів газової компанії, реєстрації Особистого кабінету, SMS передачі показань газового лічильника, отримання через SMS інформації щодо стану особового рахунку також можна отримати в центрах обслуговування ПАТ "Харківгаз".