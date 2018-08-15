Более 128 тыс. клиентов "Днепрогаза" используют сервис "личный кабинет"

С начала года количество зарегистрированных пользователей выросло на 14%

Клиенты ПАО "Днепрогаз" все активнее привлекаются к использованию электронных сервисов компании. Более 128 тыс. жителей Днепра и Днепровского района пользуются онлайн-сервисом "личный кабинет". Газовики также фиксируют систематическое увеличение числа клиентов, которые пользуются другими каналами коммуникации для взаимодействия с газораспределительным предприятием. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Онлайн-сервисом "личный кабинет" на сайте 104.ua пользуются уже более 128 тыс. потребителей газа Днепра и Днепровского района. С начала года количество зарегистрированных пользователей выросло на 14%. Сервис используется для контроля и передачи показаний счетчиков и осуществления онлайн-оплаты за потребленный газ. Кроме этого, клиенты могут получить на сайте информационную поддержку относительно состояния своего лицевого счета, порядке установления домовых и индивидуальных счетчиков, механизма начисления льгот и субсидий.

"Согласно Кодекса ГРС бытовой потребитель обязан ежемесячно с 1 по 5 число включительно сообщать газовой компании объем фактического использованного природного газа. Если этого не происходит, начисления за голубое топливо осуществляются в соответствии с профилем потребителя и месячного коэффициента потребления газа, что также оговорено действующим Кодексом", - поясняет начальник управления клиентского сервиса компании Марина Коваленко.

С начала текущего года клиенты "Днепрогаза" передавали показания газовых счетчиков свыше 255 тыс. раз. Наиболее популярным каналом коммуникации для днепрян остаются телефонные обращения. Так, для передачи показаний счетчиков к операторам Контакт-центра в 2018 году обратилось около 51% потребителей газа, почти 41% днепрян воспользовались возможностью передать SMS на короткий номер 7104. Остальные потребители предпочли использованию автоматизированной системы голосового меню автоответчика IVR) и электронной почты. Этими сервисами воспользовались 19,1 тыс. и 3,5 тыс. клиентов соответственно.

Ежемесячно в ПАО "Днепрогаз" показания приборов учета газа передают более 36 тыс. потребителей, что составляет 11% от общего количества потребителей с индивидуальным учетом энергоресурса. Использование дистанционных каналов коммуникации позволяет клиентам сэкономить время и избавляет их от необходимости посещать газовую компанию и стоять в длинных очередях, а своевременное предоставление фактических объемов потребленного газа поможет избежать разногласий в расчетах с газоснабжающей компанией.