Понад 128 тис. клієнтів "Дніпрогазу" використовують сервіс "особистий кабінет"

З початку року кількість зареєстрованих користувачів зросла на 14%

Клієнти ПАТ "Дніпрогаз" все активніше залучаються до використання електронних сервісів компанії. Понад 128 тис. мешканців Дніпра та Дніпровського району користуються онлайн-сервісом "особистий кабінет". Газовики також фіксують систематичне збільшення числа клієнтів, які користуються іншими каналами комунікації для взаємодії з газорозподільним підприємством. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Онлайн-сервісом "особистий кабінет" на сайті 104.ua користуються вже понад 128 тис. споживачів газу Дніпра та Дніпровського району. З початку року кількість зареєстрованих користувачів зросла на 14%. Сервіс використовується для контролю та передачі показань лічильників та здійснення онлайн-оплати за спожитий газ. Окрім цього, клієнти можуть отримати на сайті інформаційну підтримку щодо стану свого особового рахунку, порядку встановлення будинкових та індивідуальних лічильників, механізму нарахування пільг та субсидій.

"Згідно Кодексу ГРМ побутовий споживач зобов’язаний щомісяця з 1 по 5 число включно повідомляти газовій компанії обсяг фактичного використаного природного газу. Якщо цього не відбувається, нарахування за блакитне паливо здійснюються відповідно до профілю споживача та місячного коефіцієнта споживання газу, що також обумовлено чинним Кодексом", - пояснює начальник управління клієнтського сервісу компанії Марина Коваленко.

З початку поточного року клієнти "Дніпрогазу" передавали показання газових лічильників понад 255 тис. разів. Найбільш популярним каналом комунікації для дніпрян залишаються телефонні звернення. Так, для передачі показань лічильників до операторів Контакт-центру у 2018 році звернулось близько 51% споживачів газу, майже 41% дніпрян скористалися можливістю передати SMS на короткий номер 7104. Решта споживачів надали перевагу використанню автоматизованої системи голосового меню (автовідповідача IVR) та електронної пошти. Цими сервісами скористались 19,1 тис. та 3,5 тис. клієнтів відповідно.

Щомісяця до ПАТ "Дніпрогаз" показання приладів обліку газу передають понад 36 тис. споживачів, що становить 11% від загальної кількості споживачів з індивідуальним обліком енергоресурсу. Використання дистанційних каналів комунікації дозволяє клієнтам зекономити час та позбавляє їх необхідності відвідувати газову компанію та стояти в довгих чергах, а своєчасне надання фактичних обсягів спожитого газу допоможе уникнути розбіжностей у розрахунках із газопостачальною компанією.