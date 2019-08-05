За капитанским штурвалом: Надя Дорофеева удивила поклонников новым талантом

Звездная пара Надя Дорофеева и Владимир Дантес продолжают проводить отпуск в Италии, куда они улетели большой компанией с друзьями. При этом музыканты и их друзья решили не останавливаться в одном конкретном городе. Они арендовали яхту, на которой катаются по волнам итальянского побережья. И за несколько дней Дорофеева и Дантес успели посетить уже несколько городов и деревушек.

Конечно же, солистка поп-группы "Время и Стекло" балует многомиллионную армию поклонников десятками различных фото и видео, демонстрируя все детали своего сказочного отдыха с любимым. Пара и их друзья не только изучают новые города, танцуют на яхте и распивают коктейли. К примеру, Надя попробовала себя в роли капитана яхты!

Так, на своей instagram-страничке Дорофеева опубликовала интересное видео, на которым сидит за капитанским штурвалом! На Наде – простое летнее платье бежевого оттенка, которое развивается под сильными порывами ветра. Волосы распущенный… Она уверенно держится за штурвал. Однако сам капитан стоит рядом и время от времени показывает, что нужно делать.

На видео Дорофеева также оставила геометку – итальянская коммуна Галлиполи, которая располагается в регионе Апулия, в провинции Лечче. Кстати, свою поездку Дорофеева и Дантесаначали в городе Бари. Так что пара проделала немалый путь. Соответствующее видео появилось в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Кстати, а еще чуть позже Дорофеева повеселила поклонников еще один забавным видео, в главное роли которого… ветер. Так, Надя сняла на видео, как ее волосы развеваются под мощными порывами ветра. В шутку певица отметила, что это естественный фен. А в следующем кадре видим результат такой "чудо-сушки" – практически идеальную укладку.

Напомним, что Каменских и Потап также начали свой отдых в Италии, а именно – на острове Сардиния. При этом компанию им составил солит группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний со своей женой Аней. Отметим также, что Аня и Настя – лучшие подруги. Аня Завгородняя даже сопровождала Потапа и Настю во время их свадебного путешествия в Турцию!

Однако сейчас пара уже находится во Франции! Потап и Настя решили сменить локацию и отправились на французскую Корсику. Своей фотопрогулкой они поделились на instagram-страничках.

Также до этого Дантес похвастался жарким фото с Дорофеевой, засветив ее сочные формы. Надя позирует в черном открытом купальнике. Однако на пикантном снимке видно лишь "заднюю часть" исполнительницы.