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Как звезды готовятся к Рождеству: праздничная фотоподборка

Lite » Звезды 24.12.2018 - 19:09
Как звезды готовятся к Рождеству: праздничная фотоподборка
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Селебрити активно украшают дома и загадывают желания Санте

25 декабря католики всего мира празднуют один из главных праздников - Рождество Христово. Во многих странах мира этот день намного популярнее Нового года и имеет множество красивых традиций. Именно к Рождеству там принято украшать дом и наряжать елку, а также загадывать желания Санта-Клаусу. 

В этот праздник люди чаще всего хвастаются своими приготовлениями к нему, публикуя в социальных сетях наряженные елки, яркие костюмы или украшенные дома. И звезды в этом плане не исключение - последние дни они активно показывали, как готовятся к празднику.

Звездам Голливуда явно тоже не чужды обычные радости - они с удовольствием наряжают елочки вместе с детьми, готовят подарки, приглашают друзей и обнимаются с Санта-Клаусами, а также делятся праздничным настроением с поклонниками.

LITE собрал для вас яркую фотоподборку, в которой показано, что делают мировые знаменитости накануне Рождества - Бекхэмы, члены семейства Кардашьян, Мадонна, Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Лопес, Мэрайя Кэри, Николь Кидман и другие. 

Как звезды готовятся к Рождеству: праздничная фотоподборкаФото: Дженнифер Лопес украсила елку с детьми и возлюбленным (instagram.com/jlo)

Как звезды готовятся к Рождеству: праздничная фотоподборка

Как звезды готовятся к Рождеству: праздничная фотоподборкаФото: Синди Кроуфорд (instagram.com/cindycrawford)

Как звезды готовятся к Рождеству: праздничная фотоподборкаФото: Дэвид Бекхэм (instagram.com/davidbeckham)

Как звезды готовятся к Рождеству: праздничная фотоподборка

Как звезды готовятся к Рождеству: праздничная фотоподборка

Как звезды готовятся к Рождеству: праздничная фотоподборкаФото: Мадонна с детьми украсила дом и елку (instagram.com/madonna)

Как звезды готовятся к Рождеству: праздничная фотоподборка

Фото: Гвинет Пэлтроу (instagram.com/gwynethpaltrow)

Как звезды готовятся к Рождеству: праздничная фотоподборкаФото: Кортни Кардашьян (instagram.com/kourtneykardash)

Как звезды готовятся к Рождеству: праздничная фотоподборкаФото: Мэрайя Кэри (instagram.com/mariahcarey)

Как звезды готовятся к Рождеству: праздничная фотоподборкаФото: Николь Кидман (instagram.com/nicolekidman)

Как звезды готовятся к Рождеству: праздничная фотоподборка

Как звезды готовятся к Рождеству: праздничная фотоподборкаФото: Риз Уизерспун (instagram.com/reesewitherspoon)

Как звезды готовятся к Рождеству: праздничная фотоподборкаФото: Джессика Альба (instagram.com/jessicaalba)

Как звезды готовятся к Рождеству: праздничная фотоподборка

Фото: Милла Йовович (instagram.com/millajovovich)

Как звезды готовятся к Рождеству: праздничная фотоподборкаФото: Сара Мишель Геллар (instagram.com/sarahmgellar)

Как звезды готовятся к Рождеству: праздничная фотоподборка

Как звезды готовятся к Рождеству: праздничная фотоподборкаФото: Хлои Кардашьян (instagram.com/khloekardashian)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kate Hudson (@katehudson)

Видео: Кейт Хадсон (instagram.com/katehudson)

Ранее мы писали о том, куда поехать на католическое Рождество. Выходные 23-25 декабря можно интересно провести на европейских праздничных ярмарках и в Украине.

Тажке смотрите топ-5 стран для встречи Нового года 2019, которые украинцы могут посетить без оформления визы.

Кстати, Джамала в нежном образе поделилась новогодним воспоминанием.

Видео: РБК-Украина

Джамала в нежном образе поделилась новогодним воспоминанием Выглядит потрясающе: Пиппа Миддлтон снялась в рождественской фотосессии
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