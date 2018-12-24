Как звезды готовятся к Рождеству: праздничная фотоподборка

Селебрити активно украшают дома и загадывают желания Санте
25 декабря католики всего мира празднуют один из главных праздников - Рождество Христово. Во многих странах мира этот день намного популярнее Нового года и имеет множество красивых традиций. Именно к Рождеству там принято украшать дом и наряжать елку, а также загадывать желания Санта-Клаусу.
В этот праздник люди чаще всего хвастаются своими приготовлениями к нему, публикуя в социальных сетях наряженные елки, яркие костюмы или украшенные дома. И звезды в этом плане не исключение - последние дни они активно показывали, как готовятся к празднику.
Звездам Голливуда явно тоже не чужды обычные радости - они с удовольствием наряжают елочки вместе с детьми, готовят подарки, приглашают друзей и обнимаются с Санта-Клаусами, а также делятся праздничным настроением с поклонниками.
LITE собрал для вас яркую фотоподборку, в которой показано, что делают мировые знаменитости накануне Рождества - Бекхэмы, члены семейства Кардашьян, Мадонна, Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Лопес, Мэрайя Кэри, Николь Кидман и другие.
Фото: Дженнифер Лопес украсила елку с детьми и возлюбленным (instagram.com/jlo)
Фото: Синди Кроуфорд (instagram.com/cindycrawford)
Фото: Дэвид Бекхэм (instagram.com/davidbeckham)
Фото: Мадонна с детьми украсила дом и елку (instagram.com/madonna)
Фото: Гвинет Пэлтроу (instagram.com/gwynethpaltrow)
Фото: Кортни Кардашьян (instagram.com/kourtneykardash)
Фото: Мэрайя Кэри (instagram.com/mariahcarey)
Фото: Николь Кидман (instagram.com/nicolekidman)
Фото: Риз Уизерспун (instagram.com/reesewitherspoon)
Фото: Джессика Альба (instagram.com/jessicaalba)
Фото: Милла Йовович (instagram.com/millajovovich)
Фото: Сара Мишель Геллар (instagram.com/sarahmgellar)
Фото: Хлои Кардашьян (instagram.com/khloekardashian)
Видео: Кейт Хадсон (instagram.com/katehudson)
Ранее мы писали о том, куда поехать на католическое Рождество. Выходные 23-25 декабря можно интересно провести на европейских праздничных ярмарках и в Украине.
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Видео: РБК-Украина