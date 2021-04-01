ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Звездочки в глазах до сих пор: Тарабарова получила серьезную травму

Новина українською → Четверг 01 апреля 2021 12:47
Звездочки в глазах до сих пор: Тарабарова получила серьезную травму Фото: Светлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova)
Автор: Анна Шиканова

Украинская певица Светлана Тарабарова сообщила о неприятном инциденте, который произошел с ней на одном из телеканалов. Она приехала на съемки, но не вписалась в дверь и сильно ударилась.

Детали происшествия артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Как сообщила Светлана Тарабарова, она поехала на съемки на один из телеканалов в столице. На входе на канал она не заметила дверь и врезалась в нее. В результате инцидента у артистки образовался огромный синяк на носу.

"Сегодня, заходя на студию, на меня "напали двери". Точнее я со всей дури ударилась об косяк двери носом. Такой хруст был…звездочки на глазах и до сих пор. Как такое могло случиться? Я не понимаю", - написала артистка.

Она добавила, что виной всему мог стать недосып и усталость. От удара у нее появилось головокружение и небольшой отек.

"О, это такой недосып. Подумала я про себя, представляя, как мой нос согнулся в другую сторону. Повезло – крови не было и нос вроде бы на месте, но отек и головокружение есть. Говорят, может быть даже и сотрясение. Завтра будет синяк 100%. Больно – не передать словами, но надо было работать, подвести команду – не моя тема. Поэтому стиснув зубы и с улыбкой на лице – вперед на площадку", - добавила Тарабарова и призвала всех быть осторожнее и внимательнее.

Также певица опубликовала фотографию после удара об дверь.

Звездочки в глазах до сих пор: Тарабарова получила серьезную травмуЗвездочки в глазах до сих пор: Тарабарова получила серьезную травмуФото: instagram.com/tarabarova

Напомним, ранее мы писали о том, что дочь Поляковой оскандалилась неприличным жестом в Киеве.

А также рассказывали о том, что Гросу назвала одну из причин своего быстрого развода с мужем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Светлана Тарабарова травма
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Киеве приняли важное решение по ограничении скорости: что известно
В Киеве приняли важное решение по ограничении скорости: что известно