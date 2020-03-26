Звездный психолог Холоденко объяснила, почему снятся кошмары

Наталия Холоденко (фото: пресс-служба)

Холоденко предостерегла от плохой привычки переедать на ночь

Привычка ужинать поздно вечером может привести к пищевой зависимости и другим проблемам. Психолог Наталия Холоденко в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» рассказала, как отучить себя от привычки есть перед сном.

Лишний кусок торта или пиццы – это, по словам психолога Наталии Холоденко, путь к пищевой зависимости.

«На самом деле это очень серьезная проблема, – объяснила психолог. – Когда вы ложитесь спать на полный желудок, то есть большая вероятность, что вам приснятся кошмары. Потому что тяжесть в желудке дает сигнал мозгу, что с этим чувством тяжести нужно что-то делать. В результате негативное состояние переводится в кошмары».

Почему нужно отучить себя от привычки есть поздно вечером - «На самом деле сон – это очень важная составляющая, – сказала психолог. – Когда мы начинаем переедать на ночь, то превращаемся в маленьких детей, которые кушают для того, чтобы успокоиться».

Звездный психолог не только проводит в спортзале по несколько часов интенсивных тренировок, но и полностью поменяла свой рацион.

«Я просто приучила себя – почти никогда не есть после 17:00. Заметьте, даже не после шести, – сказала Наталия Холоденко. – Я вообще ем все, что хочу, до 16:00. Да, бывают какие-то праздники или поздние встречи. Тогда я нарушаю правило и могу выпить бокал шампанского, что-нибудь съесть. Но в данном случае главное – не налегать на еду»– посоветовала психолог.

Психолог поделилась советами, чем занять себя перед сном, чтобы на утро проснуться бодрым и полным сил.

«Лучше всего настраиваться на это физически, – предложила психолог. – Проветрить комнату или прогуляться на улице. Уже за час до сна важно отложить любые гаджеты, потому что голубой свет экрана возбуждает мозг. В результате вы не сможете заснуть так, как нужно вашему организму».