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Топ-5 советов, как укрепить отношения во время карантина

Lite » Стиль жизни 23.03.2020 - 14:02
Топ-5 советов, как укрепить отношения во время карантина
Иллюстративное фото: unsplash.com

Коронавирус влияет не только на здоровье, но и разрушает семьи. Британские издания сообщают, что после отмены карантина в Китае резко возросло количество разводов. Причина банальна – супруги слишком много времени провели под одной крышей.

Но как пережить карантин без последствий для семьи? Ведущий «Кохання на виживання» и дипломированный психолог Олег Кензов поделился некоторыми секретами.

Разделяйте бытовые хлопоты

В изоляции нужно не только заниматься домом, детьми, но еще и работать. Если все бытовые обязанности лягут на плечи одного взрослого, это его быстро измотает. Он начнет срываться на близких, семья погрузнет в конфликтах. Что делать? Помогать друг другу. Пока муж закрывает дедлайн, жена может сделать уроки с детьми. Пока супруга работает, муж может приготовить ужин или убраться в квартире. Помощь в бытовых «мелочах» только укрепит отношения. И покажет, что в трудную минуту вы можете рассчитывать друг на друга.

Благодарите

Банальное «спасибо» за развешенное после стирки белье, сваренный обед, убранную квартиру, поход в магазин подбодрят вторую половинку и мотивируют помогать еще больше.

Не копите недовольство

Нужно сразу проговаривать все, что вас не устраивает. Только не высказывать это грубо и с претензиями. Так будет скандал. Но и замалчивать проблемы тоже не нужно. Иначе вы накопите раздражение и потом просто сорветесь. Если вам мешает звук телевизора, пока вы работаете, спокойно попросите его выключить или предложите смотреть фильм в наушниках.

Время на одиночество

Здоровому человеку важно проводить время только с собой. Иногда достаточно побыть одному 15 минут или полчаса. Это помогает восстановиться и структурировать мысли. Возьмите домашние хлопоты и детей на себя, и дайте второй половинке почитать книгу или полежать в ванной, а потом пусть близкий сделает то же самое для вас.

Прилагайте равные усилия

В отношениях, как на футбольном поле, игра в одни ворота невозможна. Только отдача и желание обоих партнеров способна укрепить связь в паре. Если во время карантина один будет угождать второму, а в ответ не получит ничего – «кина не будет». Но если оба станут помогать, поддерживать друг друга, подставлять плечо в нужную минуту – тогда карантин пойдет отношениям на благо.

В нормальных отношениях, где каждый участник – полноценная и независимая единица, изоляция пройдет ровно и гладко. Ведь это лишний повод побыть вдвоем и укрепить вашу связь. А если отношения неврастеничны и созависимы, то им хоть карантин, хоть совместный отпуск – ссоры и конфликты неизбежны. Но это уже отдельная тема для статьи.

Карантин – экстремальные условия для отношений. Почти такие же экстремальные, как были для пар на съемках «Кохання на виживання» в Перу. Премьера состоится совсем скоро на Новом канале.

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