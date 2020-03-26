Зоряний психолог Холоденко пояснила, чому сняться кошмари

Наталія Холоденко (фото: прес-служба)

Холоденко застерегла від поганої звички переїдати на ніч

Звичка вечеряти пізно ввечері може привести до харчової залежності і інших проблем. Психолог Наталія Холоденко в програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна» розповіла, як відучити себе від звички їсти перед сном.

Зайвий шматок торта або піци - це, за словами психолога Наталії Холоденко, шлях до харчової залежності.

«Насправді це дуже серйозна проблема, - пояснила психолог. - Коли ви лягаєте спати на повний шлунок, то є велика ймовірність, що вам присняться кошмари. Тому що тяжкість в шлунку дає сигнал мозку, що з цим відчуттям важкості потрібно щось робити. В результаті негативний стан переводиться у кошмари».

Чому потрібно відучити себе від звички є пізно ввечері - «Насправді сон - це дуже важлива складова, - сказала психолог. - Коли ми починаємо переїдати на ніч, то перетворюємося в маленьких дітей, які їдять для того, щоб заспокоїтися».

Зірковий психолог не тільки проводить в спортзалі по кілька годин інтенсивних тренувань, а й повністю поміняла свій раціон.

«Я просто привчила себе - майже ніколи не їсти після 17:00. Зауважте, навіть не після шостої, - сказала Наталія Холоденко. - Я взагалі їм все, що хочу, до 16:00. Так, бувають якісь свята чи пізні зустрічі. Тоді я порушую правило і можу випити келих шампанського, що-небудь з'їсти. Але в даному випадку головне - не налягати на їжу», - порадила психолог.

Психолог поділилася порадами, чим зайняти себе перед сном, щоб на ранок прокинутися бадьорим і повним сил.

«Найкраще налаштовуватися на це фізично, - запропонувала психолог. - провітрити кімнату або прогулятися на вулиці. Вже за годину до сну важливо відкласти будь-які гаджети, тому що блакитне світло екрану збуджує мозок. В результаті ви не зможете заснути так, як потрібно вашому організму».