ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зоряний психолог Холоденко пояснила, чому сняться кошмари

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.03.2020 - 14:43
Зоряний психолог Холоденко пояснила, чому сняться кошмари
Наталія Холоденко (фото: прес-служба)

Холоденко застерегла від поганої звички переїдати на ніч

Звичка вечеряти пізно ввечері може привести до харчової залежності і інших проблем. Психолог Наталія Холоденко в програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна» розповіла, як відучити себе від звички їсти перед сном.

Зайвий шматок торта або піци - це, за словами психолога Наталії Холоденко, шлях до харчової залежності.

«Насправді це дуже серйозна проблема, - пояснила психолог. - Коли ви лягаєте спати на повний шлунок, то є велика ймовірність, що вам присняться кошмари. Тому що тяжкість в шлунку дає сигнал мозку, що з цим відчуттям важкості потрібно щось робити. В результаті негативний стан переводиться у кошмари».

Чому потрібно відучити себе від звички є пізно ввечері - «Насправді сон - це дуже важлива складова, - сказала психолог. - Коли ми починаємо переїдати на ніч, то перетворюємося в маленьких дітей, які їдять для того, щоб заспокоїтися».

Зірковий психолог не тільки проводить в спортзалі по кілька годин інтенсивних тренувань, а й повністю поміняла свій раціон.

«Я просто привчила себе - майже ніколи не їсти після 17:00. Зауважте, навіть не після шостої, - сказала Наталія Холоденко. - Я взагалі їм все, що хочу, до 16:00. Так, бувають якісь свята чи пізні зустрічі. Тоді я порушую правило і можу випити келих шампанського, що-небудь з'їсти. Але в даному випадку головне - не налягати на їжу», - порадила психолог.

Психолог поділилася порадами, чим зайняти себе перед сном, щоб на ранок прокинутися бадьорим і повним сил.

«Найкраще налаштовуватися на це фізично, - запропонувала психолог. - провітрити кімнату або прогулятися на вулиці. Вже за годину до сну важливо відкласти будь-які гаджети, тому що блакитне світло екрану збуджує мозок. В результаті ви не зможете заснути так, як потрібно вашому організму».

Як не збожеволіти з дітьми на карантині: поради психолога Дієтолог розповіла, чи потрібно відмовлятися від шоколаду, кави і хліба в процесі правильного харчування
Новини України питание
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся