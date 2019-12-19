Звездные дуэты: Олег Винник, Макс Барских и Сергей Бабкин выступят в прямом эфире шоу Х-фактор 10

Макс Барских (фото: СТБ)

Финалисты Х-Фактора 10 выступят в дуэте со звездами

В субботу, 21 декабря состоится большой финал вокального шоу Х-фактор 10 сезон на СТБ. Четверо финалистов шоу выступят в дуэте с топ-звездами украинского шоу-бизнеса: артистом №1 в Украине Олегом Винником, виртуозным музыкантом Сергеем Бабкиным и секс-символом поп-сцены Максом Барских. Имя четвертого артиста узнаем в прямом эфире шоу. Звездные гости также подарят зрителям и свои сольные выступления.

Кроме интригующих дуэтов, участники готовят еще по 2 песни. Одна из них - та, благодаря которой они прошли кастинг у судейской четверки. А другой трек – авторская песня.

Так, Элина Иващенко исполнит песню, которую она написала для нацотбора на Евровидение. Ее наставник уверен, что этот хит может привести Элину к победе. Новый трек Маши Стопник настолько зажигательный, что девушка намерена взорвать сцену своим выступлением. Антон Вельбой обещает открыться во время исполнения авторского материала, совершенно с новой стороны. А Георгий Колдун расскажет, какой невероятный подарок получил за неделю до финала.

Кто из них войдет в топ-2 сильнейших участника сезона и поборется за главный приз, узнаем уже в субботу, 19:00 в прямом эфире шоу Х-фактор на СТБ.

Напомним, в финал 10 сезона вошли: