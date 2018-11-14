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Звезда сериала "Школа" выпустила дерзкое видео на новую песню

Lite » Звезды 14.11.2018 - 07:08

Видео: YouTube/Анна Тринчер

Украинская певица, суперфиналистка проекта Голос країни и актриса популярного сериала "Школа" Анна Тринчер выпустила свой новый трек "РЖНМГ" и лирик-видео на него.

Звезда сериала &quot;Школа&quot; выпустила дерзкое видео на новую песню

Кадр из видео

По словам юной артистки, "РЖНМГ" - это песня о том, что "нужно делать так, как ты чувствуешь".

"Кайфовать от результата! Если хочешь смеяться - смейся до упаду!" - отметила девушка.

К слову, главным героем лирик-видео стал коллега Ани по сериалу "Школа" Богдан Осадчук. 

Звезда сериала &quot;Школа&quot; выпустила дерзкое видео на новую песню

Кадр из видео

Текст песни "РЖНМГ": 

Такой хороший настрой...
Мне так хочется,  улыбаться... 
И не тянет меня домой,
Но так тянет смеяться!

Делай так, как чувствуешь, 
Отпусти свои зажимы, 
Это эхо, эхо смеха, вместе мы непобедимы!

Ржу не могу ржу не могу ржу не могу не могу не могу... 

Не моя вина, что погода 
Every day на моей стороне, 
Это самая честная мода, 
Если ты на моей волне....

Делай так, как чувствуешь, 
Отпусти свои зажимы, 
Это эхо, эхо смеха, вместе мы непобедимы!

Ржу не могу ржу не могу ржу не могу не могу не могу... 

Напомним, недавно популярная украинская группа ТНМК представила видео к новому синглу "Янголи" и анонсировала скорый выход мини-альбома.

Ранее мы писали о том, что украинский поп-дуэт On I Ona, который органично сочетает в своем творчестве элементы дип-хауса и мелодичную поп-музыку, выпустил захватывающий клип.

Видео: РБК-Украина

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