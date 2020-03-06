Звезда сериала «Папік» Дарья Петрожицкая: Даниэль Салем - моя родственная душа

Дарья Петрожицкая и Даниэль Салем (фото: 1+1)

По правилам проекта, тренер должен оставить в команде только одного из вокалистов.

Уже в воскресенье, 8 марта, в 21:00 во время второго этапа «Бои» на «Голосі країни-10» на канале «1+1» зрители увидят эмоциональный вокальный батл между звездой «Танців з зірками», экспертом «Одруження наосліп» Даниэлем Салемом и звездой сериала «Папік» и «Мишоловка для кота» Дарьей Петрожицкой. В студии «Сніданку з 1+1» артисты вспомнили, как познакомились, и рассказали, какие между ними отношения

Напомним, что Дарья и Даниэль прошли слепые прослушивания и попали в команду Тины Кароль. Несмотря на то, что артисты сразу подружились, на этапе «Бои» наставница поставила их в пару для исполнения совместной песни. В эфире «Сніданку з 1+1» они спели фрагмент песни с их выступления в воскресенье - «Позвони мне, позвони» (х/ф «Карнавал»).

Также Даниэль рассказал, почему пришел на проект: «Вселенная дала мне столько крутых моментов в этом году и столько возможностей воплотить мои детские мечты. Одно из заветных желаний - стать рок-звездой. Я всегда хотел стоять на большой сцене, чтобы были зрители, крутой бэнд за моей спиной. Хочу быть хорошим примером для дочери и показать ей, что следует идти за своими мечтами». Отвечая на вопрос Руслана: кто из них двоих должен уйти после батлов, артисты отшутились и рассказали, какие между ними сложились отношения. «Даниэль - моя родственная душа», - говорит Даша, а Даниэль Салем вспомнил, как впервые познакомился со своей коллегой по команде: «Я лежал на диване, ожидая своего выхода в прямой эфир «Сніданку з 1+1», смотрел телевизор и увидел сериал «Папік», в котором Даша играла главную роль. Я сразу влюбился в нее, потому что она очень крутая актриса. У нас такое ощущение, будто мы знакомы уже 15 лет».

Дарья и Даниэль

Напомним, что видео выступлений Даниэля Салема и Дарьи Петрожицкой на слепых прослушиваниях всколыхнули сеть и быстро набрали миллионные просмотры, заняв первые места в трендах YouTube.

Дарья Петрожицкая — "Голубка" — выбор вслепую — Голос страны 10 сезон

Даниэль Салем - "07" – выбор вслепую – Голос страны 10 сезон

Уже в это воскресенье на телеканале «1+1» в 21:00 состоится новый этап шоу - «Бои». По правилам проекта, после слепых прослушиваний в команде у каждого из тренеров по 16 участников. На этапе «Бои» звездные тренеры ставят участников своих команд в пары для исполнения совместной песни. После выступления далее проходит только один участник. В результате отбора у каждого из тренеров в команде остается по 8 вокалистов.