Звезда сериала "Отважные" Дарья Петрожицкая откровенно рассказала о разводе

Карьера актрисы Дарьи Петрожицкой сейчас на взлете. Но оказывается, несколько лет назад артистка пережила развод. Об отношениях с бывшим мужем-актером, а также о том, почему она пожалела об их разрыве, Дарья рассказала в рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина».

Популярная актриса Дарья Петрожицкая играет одну из главных героинь в 40-серийной детективной драме «Отважные», которая выходит на канале «Украина». В свои 28 она востребована в профессии, но так было не всегда. На четвертом году брака ее уже бывший муж-актер играл ведущие роли в театре, а у самой Даши было затишье.

«Мы 5 лет были в браке. На 4-м году как-то меня не перло в театре. Алеша был там любимцем нашего директора, играл Ромео, классные, ведущие роли. И в какой-то момент я поняла – да ну, я, видимо, уже не хочу сидеть в театре, я ничего не делаю, можно пока родить. Но как-то там не получилось, и не родила», – призналась Дарья Петрожицкая в интервью каналу «Украина».

Еще через год брак актеров распался. Дарья не любит вспоминать эту историю, потому что не понимает, почему они расстались.

«Это было наше общее решение, просто какие-то обстоятельства, все навалилось. И мы решили на тот момент, что это будет лучше для нас двоих. Не знаю, как там у него, но у меня уже было раза три, когда я пожалела. Нельзя, но я жалела об этом. Потому что уже более 3 лет в разводе, а я не могу найти своего человека. Понимаю, что в 28 можно еще не опускать руки, еще все впереди, но в такие моменты, когда в какой-то раз... У меня после развода было 3 парня», – отметила актриса в рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях».