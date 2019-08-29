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Звезда мирового балета Александр Стоянов стал народным артистом Украины

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.08.2019 - 17:52
Звезда мирового балета Александр Стоянов стал народным артистом Украины
Александр Стоянов и Екатерина Кухар (фото: пресс-служба)

Стоянов рассказал, что же самое важное для артиста

Звезда мирового балета, премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов принимает поздравления от коллег. Указом Президента ему присвоили звание Народного артиста Украины.

Сегодня он не только эталонный артист балета с мировым именем. Александр Стоянов – главный мотор украинского балетного искусства, благодаря ему в Украине развивается балет, создаются современные постановки, артисты представляют украинскую балетную школу на гастролях, он является инициатором ежегодных благотворительных спектаклей. Александр своим трудом смог достичь наивысших результатов в балете и делает неоценимый вклад в популяризацию украинского балета в мире.

Звезда мирового балета Александр Стоянов стал народным артистом Украины

Звезда мирового балета Александр Стоянов стал народным артистом Украины

Недавно Александр Стоянов в instagram разместил пост, где написал о том, что для него значит это звание:

«Самое важное для артиста – это когда зритель выходит из зала с переполненными чувствами, когда зритель переживает или радуется вместе с ним, когда полные залы и чувствуешь востребованность. Мы с женой объездили с выступлениями практически весь мир. Видели много интересных постановок и артистов, мировых премьер и восходящих звёзд. И практически всегда появлялось желание показать это в Украине. Последние несколько лет стараюсь работать в этом направлении, и вы знаете, мне нравится это дело. Новые мировые премьеры у нас в театре, одни из лучших балерин и артистов балета из лучших театров приезжают танцевать к нам... И я счастлив и благодарен, что наше государство замечает и поддерживает стремление в развитии культуры. Ведь звание Народного артиста, не скрою, стимулирует на большие свершения.

P.S. Народным артистам положено место на Байковом. И нас с женой могут «поселить» вместе, но правда говорят, что там давно уже нет свободных мест».

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