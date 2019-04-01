Звезда "Игры престолов" снялась в атмосферной фотосессии и рассказала о предстоящей свадьбе

За две недели до выхода последнего, восьмого сезона культового сериала "Игра престолов" одна из его главных героинь, актриса Софи Тернер снялась в сказочно красивой фотосессии для британского глянцевого издания Harper's Bazaar. 23-летняя артистка, которая сыграла роль Сансы Старк, также дала журналу интервью, в котором рассказала о съемках в телесаге и намекнула на свадьбу со своим женихом Джо Джонасом.

Девушка украсила обложку глянца, на которой запечатлена в необычном платье с полупрозрачной кружевной юбкой и ободком на голове, а на заднем плане встал на дыбы белый конь.

Фото: Софи Тернер (harpersbazaar.com)

Также Софи примерила роскошные "принцессины" платья и даже ангельские крылья, а кроме того, позировала с похожей на волка собакой - отсылкой к ее верному другу в сериале, лютоволку Леди.

Фото: Софи Тернер (harpersbazaar.com)

Тернер призналась в интервью, что далеко не сразу смогла прочувствовать всю ту боль, через которую пришлось пройти ее героине в сериале.

"Никто из персонажей "Игры престолов" не ведет тихую счастливую жизнь. Судьбе Сансы не позавидуешь: она видела, как публично был казнен ее отец, а кроме того, были убиты ее мать и старший брат. Она пережила изнасилование и потеряла свой дом, но сражалась и выжила. Изначально я не могла передать все эмоции Сансы, просто не чувствовала этого. Однако тогда я начала думать о жертвах домашнего насилия, и это подстегнуло меня, помогло вжиться в роль", - поделилась британская актриса.

Фото: Софи Тернер (harpersbazaar.com)

При этом она отметила, что вовсе не является красавицей, однако учится любить и принимать себя и свою внешность.

"Каждый может увидеть меня реальную в "Игре престолов": у меня большой нос, маленькие глаза, двойной подбородок, и это нормально! Я учусь любить свой нос с горбинкой",– заявила Софи.

Фото: Софи Тернер (harpersbazaar.com)

После окончания сериала она планирует посидеть дома в Нью-Йорке и немного отдохнуть, а также заняться своими хобби - к примеру, рисованием и балетом.

Фото: Софи Тернер (harpersbazaar.com)

Конечно же, не обошлось без вопроса об отношениях Тернер с 29-летним Джо Джонасом, с которым она встречается с 2016 года. Еще в 2017 году пара сообщила о помолвке, но церемонии бракосочетания пока что не было. Четкого ответа знаменитость не дала.

"Мы хотим сделать эту церемонию очень сдержанной и интимной. Будет ли свадьба в этом году? Возможно, будет", – заинтриговала артистка.

Фото: Софи Тернер и Джо Джонас (instagram.com/sophiet)

Напомним, ранее звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк позировала для модного глянца Elle в роскошных нарядах.

Мы также писали, что в сети появился первый трейлер последнего, восьмого сезона сериала "Игра престолов".

Кстати, в сеть слили первую серию финального сезона "Игры престолов", которая выйдет на экраны 14 апреля.