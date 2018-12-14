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Звезда "Игры престолов" поразила новым имиджем на премьере в Лондоне

Lite » Звезды 14.12.2018 - 15:54
Звезда "Игры престолов" поразила новым имиджем на премьере в Лондоне
Фото: Мэйси Уильямс (instagram.com/maisie_williams)

"Арья Старк" заметно изменилась

Звезда популярного во всем мире сериала "Игра престолов", британская актриса Мэйси Уильямс посетила премьеру фильма "Мэри Поппинс возвращается", которая состоялась в Лондоне. 21-летняя знаменитость поделилась несколькими снимками на своей странице в Instagram.

Мэйси, которая больше всего известна по роли Арьи Старк, удивила всех непривычным образом. Актриса сменила имидж и вместо привычной всем брюнетки предстала яркой красоткой с розовыми волосами.

Звезда &quot;Игры престолов&quot; поразила новым имиджем на премьере в ЛондонеЗвезда &quot;Игры престолов&quot; поразила новым имиджем на премьере в Лондоне

Фото: Мэйси Уильямс (instagram.com/maisie_williams)

Девушка также надела оригинальное черно-зеленое короткое платье, черные полусапожки на каблуке и кожаную куртку, а в руках держала блестящую серебристую сумку.

Звезда &quot;Игры престолов&quot; поразила новым имиджем на премьере в Лондоне

Фото: Мэйси Уильямс (instagram.com/maisieswilliams)

На премьере также присутствовали Эмили Блант, сыгравшая саму волшебную няню, оскароносная Мерил Стрип и Колин Ферт.

Звезда &quot;Игры престолов&quot; поразила новым имиджем на премьере в Лондоне

Фото: премьера фильма "Мэри Поппинс возвращается" (instagram.com/justcolinfirth)

Напомним, погибшие персонажи "Игры престолов" вернутся в сериал в специальном эпизоде.

Мы также писали о том, что украинская ведущая Лилия Ребрик примерила образ героини "Игры престолов" - матери драконов Дейенерис Таргариен. Многие подписчики отметили ее разительную схожесть с прототипом.

Кстати, Дженнифер Лопес в роскошном платье произвела фурор на премьере фильма "Начни сначала" в Нью-Йорке.

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