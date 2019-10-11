Зважені та щасливі 9 сезон 7 выпуск: кто покинул проект

Тренеры с участниками шоу Зважені та щасливі (фото: пресс-служба СТБ)

Команда оранжевых не смогла справиться с рекордным антибонусом за всю историю проекта

Зважені та щасливі 9 сезон седьмой выпуск состоялся вчера, 10 октября, на телеканале СТБ. Напомним, что участников проекта ждало очередное сложное испытание - им предстояло побороть страх высоты и пройтись между домами! Ведущая проекта – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Кстати, из каждой пары проходил лишь один партнер – который меньше старался на протяжении шести недель на проекте.

До финиша не смог дойти никто, но почти все отработали свои антибонусы, кроме нескольких участников.

У команды оранжевых был самый большой антибонус за всю историю проекта - +20кг! От которого, конечно, они не смогли избавиться. Под желтой линией оказалась Лала из оранжевой команды и Наташа из розовой. Участники посчитали, что Наташа более сильный конкурент и работает на проекте лучше, Лала недорабатывает и могла бы сбрасывать больше со своим весом.

Лала Алиева не смогла справиться с заданием (фото: пресс-служба СТБ)

Лала Алиева и Руслан Садовой (фото: пресс-служба СТБ)

Уже завтра в 10:00 на телеканале СТБ в ток-шоу "Зважся!" зрители увидят, продолжает ли работать над собой Лала. В студию придет врач, которая расскажет, что на самом деле мешает девушке похудеть – лень или здоровье. Также гостьей программы станет участница проекта "Холостяк" Анетти Жернова – какой будет их встреча с Иракли и что сейчас в личной жизни финалистки романтического реалити?

Зважені та щасливі 9 сезон - как прошел 6-й выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 6 от 03.10.2019

Неделя самостоятельных тренировок в шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 6 от 03.10.2019 началась. В наказание за грубое "филонство" Марина Боржемская, Иракли Макацария и Анита Луценко покинули лагерь похудения на целых 7 дней. Чтобы отсутствие тренеров не сказалось на весе участников пагубно, им придется заниматься вдвое усерднее. Но все ли к этому готовы и чувствуют ответственность? Смотрите онлайн в 6 выпуске Зважені та щасливі 2019, кто возьмет на себя командование тяжеловесами? А кто решит отдохнуть лишний разок, пока никто не видит? Правда о том, как и кто работал на шестой неделе, обязательно всплывет на взвешивании. Боржемская ждет от героев классных результатов. Она думает, что страх и одиночество пошли им на пользу. Не прогадает ли она? И сможет ли Коля Ворошнов наконец-то порадовать тренера-чемпиона большими цифрами со знаком минус на весах? Узнайте прямо сейчас в новом выпуске 9 сезона Зважені та щасливі от 03.10.2019.

Напомним, ранее Иракли Макацария назвал топ-5 советов для красивого тела - и никакой химии!