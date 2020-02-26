Зои Кравиц, Эмма Робертс, Хейли Бибер и другие: дочери знаменитых отцов, которые обошли их по популярности

Дочери знаменитых отцов (фото: коллаж РБК-Украина)

Они учились у лучших!

Зои Кравиц, Эмма Робертс, Хейли Бибер... Сегодня эти девушки – настоящие звезды и самостоятельные творческие единицы. И даже не каждый знает, что они выросли в семье знаменитых на весь мир актеров и музыкантов. В нашей подборке – дочки, которые пошли по стопам отцов и сумели доказать всему миру, что и сами не промах!

Зои и Лени Кравиц

Зои сама судьба готовила к звездной жизни. Девочка родилась в семье музыканта Ленни Кравица и актрисы и модели Лизы Боне. Ее бабушка по папиной линии была актрисой и тележурналистом, дедушка – продюсером. По маминой линии бабаушка и дедушка были музыкантами. Но именно отец повлиял на становление девочки. Зои проводила часы в студии Лени и с детства мечтала о славе. Как только девочка подросла, сразу взялась за дело. Сегодня она известна как модель, участница собственного музыкального коллектива LolaWolf и успешная актриса.

Зои обожает своего отца (фото: instagram.com/zoeisabellakravitz)

Лили Роуз и Джонни Депп

Лили Роуз с унаследовала от своих знаменитых родителей – Джонни Деппа и Ванессы Паради – не только харизму и яркую внешность, но и актерский талант, а вдобавок к ним – амбиции. Девочка начала оттачивать актерское мастерство в раннем возрасте, участвуя в школьных постановках. А получив первую роль в фильме «Бивень», поняла, что на верном пути. Второе ее увлечение – модельная карьера. Одним из главных поклонников необычной красоты Лили Роуз стал Карл Лагерфельд, который сделал девушку своей юной музой. Даже после смерти маэстро девушка остается лицом нескольких линий Chanel.

Девушка унаследовала черты обоих родителей, но к отцу привязана особо (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

Эмма и Эрик Робертс

Эмма родилась в семье младшего брата Джулии Робертс, также знаменитого голливудского актера Эрика. Поэтому съемочная площадка с детства стала ее вторым домом. И хотя мать Эммы – Келли Канингхэм – мечтала, чтобы дочь нашла себе «нормальную» профессию, своенравная красавица пошла своим путем. Сегодня на ее счету масса фильмов и сериалов, включая «Оторва», «Крик 4», «Мы – Миллеры», «Американская история ужасов», участие в рекламных кампаниях лучших брендов. Еще одна страсть Эммы – музыка. Девушка записала альбом и пару синглов, но позже решила сосредоточиться на кино.

Эмма со своей знаменитой тетей (фот: instagram.com/emmaroberts)

Хейли Бибер и Стивен Болдуин

Сегодня Хейли – одна из самых популярных личностей в Instagram, которую в основном знают как модель, it-girl и супругу певца Джастина Бибера. И удивительно редко вспоминают, что девочка вышла в знаменитой голливудской династии. Дочь младшего из братьев Болдуин – Стивена, в школе даже перешла на домашнее обучение, так как не могла сосредоточиться на уроках из-за внимания сверстников к ее персоне и вопросов о семье. Карьеру модели она начала в 18 лет, со временем подписав контракты с лучшими брендами, включая Ralph Lauren, Moschino, Guess, Karl Lagerfeld. За особое чувство стиля девушка первой в истории получила пост Создателя стиля и Креативного директора компании Adidas.

Хейли с отцом (фото: instagram.com/haileybieber)

Дакота и Дон Джонсон

Актриса, которая обрела мировую славу после участия в нашумевшем фильме «50 оттенков серого», родилась в семье музыканта Дона Джонсона и актрисы Мелани Гриффит. Окруженная творческими родственниками, Дакота с детства мечтала о славе и актерской карьере. Вот только знаменитые родители не поощряли ее выбор вплоть до окончания средней школы. Зато после Дакота разошлась не на шутку. Сегодня ее фильмография насчитывает более 30 фильмов и неустанно пополняется, а слава родтелей уже давно никак не отражается на ее имени.

Дакота Джонсон с семьей (фото: instagram.com/dakota.johnson._)