Были знакомы всего 5 дней: солистка The Hardkiss Юлия Санина рассказала о первом поцелуе с мужем на Рождество

Юлия Санина с мужем (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Юлия Санина вспомнила о семейных традициях на Рождество и рассекретила, как готовится к зрелищному новогоднему шоу "Різдвяна історія з Тіною Кароль"

Уже 22, 23 и 24 декабря в киевском Дворце Спорта состоится атмосферное семейное шоу об украинских традициях "Різдвяна історія з Тіною Кароль". Во время ярких концертов популярные артисты исполнят украинские колядки в современной аранжировке. Одним из звездных участников шоу станет фронтвумен популярной рок-группы "The Hardkiss" Юлия Санина, которая уже представила небольшую часть рождественского перфоманса на финале "Танців з зірками".

Тина Кароль, Monatik, DZIDZIO и Юлия Санина - Рождественская история - Танцы со звездами 2019

Во время подготовки к "Різдвяної історії" артистка рассказала также о своих семейных традициях празднования Рождества. Санина призналась, что обожает проводить праздник в кругу семьи и готовить 12 блюд.

"Для меня Рождество - это настоящий семейный праздник. Каждый год мы традиционно проводили его у бабушки моего мужа, но этот раз планируем собраться уже у нас дома. Мы придерживаемся традиции, что на праздничном столе должны стоять 12 блюд, и обязательно должна быть кутья. В нашей семье все женщины любят готовить, поэтому мы просто распределяем, кто что принесет. И наш рождественский стол обычно получается вкусным и богатым. К сожалению, в этот день у меня не всегда получается пойти в церковь, но мама и бабушка всегда ходят. В рождественский вечер мы вспоминаем тех, кого с нами уже нет", - сказала Юлия.

Рассказывая о семейном праздновании, фронтвумен вспомнила, что именно на Рождество она впервые поцеловалась со своим мужем - гитаристом и креативным продюсером группы "The Hardkiss" Валерием Бебко.

"Самое запоминающееся Рождество в моей жизни было как раз 10 или 11 лет назад, когда я встретила Вала. Мы познакомились 2 января, а уже на Рождество он позвал меня в гости к своей бабушке. Это было семейное празднование, и я немного нервничала, потому что на самом деле мы были знакомы всего 5 дней. А после застолья мы с ним пошли гулять и впервые поцеловались", - поделилась Юлия Санина.

Также артистка отметила, что специально для "Різдвяної історії" группа "The Hardkiss" сделала аранжировку своей известной композиции "Helpless" и соединила ее с колядкой "Щедрик".

"Колядка "Щедрик" известна во всем мире. Но для "Різдвяної історії" мы приготовили совершенно новое необычное ее исполнение - и соединили песню с нашим хитом "Helpless". Эти две композиции идеально совпали: и по ритмике, и по мелодии, и по смыслу. Это и для нас стало настоящей неожиданностью, ведь они звучат как одна песня. "Helpless" доносит зрителю то, что иногда бывает сложно, но после темной ночи всегда приходит солнце и радость. Поэтому надо подождать, пережить и быть сильной. В ней есть такой положительный посыл о рождении и перерождения, как и в "Щедрику", - рассказала детали выступления Юлия.

В рождественской постановке вместе с "The Hardkiss" примет участие детский хор. Детки в костюмах маленьких ангелов споют вместе с артисткой и помогут создать ощущение рождественского тепла и уюта во всем зале.

К шоу начали готовиться и другие артисты - MONATIK, ВРЕМЯ И СТЕКЛО, DZIDZIO, KAZKA, Беz Обмежень, Олег Скрипка и ВВ, MICHELLE ANDRADE, KHAYAT Женский Квартал, звезды шоу "Голос країни" и "Танці з зірками". Они покажут зрителям настоящий перфоманс с колядками, вертепом, традиционными танцами и необычными образами.

Увидеть яркое семейное шоу "Різдвяна історія з Тіною Кароль" вживую можно 22, 23 и 24 декабря на гала-концертах во Дворце спорта. А телеверсию концерта покажет телеканал "1+1" на рождественские праздники.