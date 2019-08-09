Злата Огневич посоветовала фанатам, что стоит успеть сделать до конца лета

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Певица предложила поклонникам не терять время зря и ловить последние теплые деньки

Злата Огневич решила воспользоваться летом на полную и обязательно попробовать что-то новое, об этом она написала в своем профиле в Instagram, составив целый список неотложных дел, которые необходимо уложить в оставшиеся 21 день августа, что остался.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

"Пока на дворе еще лето, есть возможность заняться чем-то новым! Изменить повседневность, сделать вещи, которые совсем тебе не свойственны", - призвала она своих подписчиков.

Список дел, который Злата составила для себя выглядит примерно так:

"- отключить телефон и 2 дня не заходить в интернет,

- поехать к бабушке и помочь ей, а заодно- вспомнить детство!

- купаться без одежды ночью, или встречать утро где-то на необитаемом побережье!"

"Ну все, мне пора, надо сделать кучу веселых дел, потому что лето уходит понемногу!" - в заключении написала певица.

Поклонники согласились, что у них тоже еще горы незавершенных летних дел, которые они тоже не хотят откладывать и предложили свои варианты развлечений.

Как хочется, чтобы лето не кончалось. Всем, бегом на пляж!

Злата, на счет лета ты права, надо заняться чем-то новым, например пойти в поход на Говерлу, осуществить мечту о которой так долго мечтал

прыгнуть с канатом на ногах с моста, поймать волну ветра на воздушном шаре, увидеть запад со склона Днепра и считать звезды узнавая созвездия, под пение сверчка, лежать на зеленой траве))

занятия йогой

Кроме того Огневич опубликовала несколько вдохновляющих кадров в пудрово-розовой летней гамме в подтверждение своих слов, что до осени есть еще время насладиться теплом и светом.

Фото: Злата Огневич в летних образах (instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, что Злата Огневич любит порадовать подписчиков смелыми кадрами, так недавно она продемонстрировала умопомрачительную растяжку, достойную балерины.

А еще певица готова к разного рода экспериментам, так девушка безстрашно полетала в аэродинамической трубе.

А также украинская певица Злата Огневич недавно украсила обложку популярного американского журнала.