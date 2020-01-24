Зима: Олег Скрипка и Христина Соловий впервые спели дуэтом (видео)

24 января Олег Скрипка вместе с Христиной Соловий презентовали совместный клип на песню «Зима». Это трогательная и лирическая композиция, полная таинственных настроений, и изысканный романтичный клип, что подчеркивает те эмоции, которые вдохновляли артистов. Клип и песня уже доступны на официальных страницах исполнителей в соцсетях и на музыкальных онлайн-сервисах.

Христина Соловий – о свем первом в жизни дуэт и о съемках клипа:

Я дуже обережно ставлюся до дуетів, бо вони впливають на творчість. Ти впускаєш у себе світ іншого музиканта, переймаєш його енергію та дзеркалиш його. Це мій перший дует і я щаслива, що він відбувся з легендарним Олегом Скрипкою. Я отримувала багато пропозицій заспівати в дуеті, але не відчувала себе готовою з різних причин. Пропозиція Олега – це таке стовідсоткове потрапляння в ціль. Хімія, яку не потрібно шукати. Вона є і все. Як саме це вплине на мою творчість – самій цікаво. Може, я почну краще танцювати, або стану м‘ягше вимовляти букву «л», або куплю собі косуху, навчуся грати на гітарі і подамся в рокери. Зйомки тривали досить довго, але я зовсім не помітила, як минув час. У перервах ми з Олегом багато говорили про все на світі. Я вмикала йому свою улюблену музику, а Олег вчив мене танцювати. Атмосфера була романтична.

Олег Скрипка и Христина Соловий - Зима

Режиссером клипа в стиле легкого барокко стал Юрий Движон. Вот что он рассказывает об идее клипа:

Часто, влюбившись, люди боятся сделать шаг навстречу друг другу. Именно тогда их эмоции, как марионетки, оказываются под властью страха быть отвергнутыми или непонятыми. Из-за этого герои сближаются с осторожностью. Но иногда нужно дать волю чувствам и освободить их от “ледяных оков”...

В этот же день состоится эксклюзивный концерт-презентация в Киевском планетарии, посвященный релизу клипа. Гостей будет встречать культовый DJ DerBastler — официальный диджей группы Gogol Bordello. Олег Скрипка исполнит свои лучшие хиты в оригинальном сопровождении арфы и флейты. А кульминацией концерта станет презентация клипа «Зима» в формате полнокупольного шоу и совместное исполнение песни с Христиной Соловий — впервые вживую.

Олег Скрипка – о концерт-презентации:

Ми вирішили продовжити зимові святкування та подарувати нашим друзям та прихильникам ще один чарівний вечір. До цього дня ми готуємо спеціальну програму: на вас чекає яскраве шоу, святкова атмосфера та приємні сюрпризи!

Напомним, ранее Олег Скрипка признался, что мама не очень верила в его талант.