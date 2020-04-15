Было жутко больно: звезда «Первых ласточек» рассказал о самых сложных съемках

Александр Рудинский (фото: Новый канал)

Рудинский поделился интересным опытом

Александр Рудинский, исполнивший роль Никиты в сериале Нового канала «Первые ласточки», рассказал о тяжелых съемках в Польше при температуре минус 20.

Довольно часто актерам приходится работать не в самых комфортных условиях. Нырять в холодную воду, падать с большой высоты, изображать холод в жару, и наоборот. Александр Рудинский вспомнил, как однажды он снимался в польском сериале, а погода на тот момент была не самая теплая.

– Сугробы – по грудь, – вспоминает актер. – Я снимался в 6-серийном боевике «Ватага» в польских Карпатах. Температура была минус 20, нереально холодно. И хоть всех актеров максимально утепляли, руки у меня замерзали до такой степени, что аж слезы в глазах появлялись. Была жуткая боль. Мы, конечно, намучились, зато ощущения запомню на всю жизнь.

По словам Рудинского, он до сих пор вспоминает польского актера, который и виду не подавал, что ему некомфортно.

– Надолго запомню поляка, который исполнял главную роль, – делится Александр. – Когда мы сидели в трейлерах, грелись, пили чай, он заходил, садился на стул ровно, закрывал глаза и просто час сидел. До тех пор, пока ассистент не заходила и не звала на площадку. Вот это закалка!

А пока готовится к съемкам второй сезон «Первых ласточек», все серии первого смотрите на YouTube-канале Нового канала. Запуск последней серии – в четверг в 12:00.