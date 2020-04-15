ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Было жутко больно: звезда «Первых ласточек» рассказал о самых сложных съемках

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.04.2020 - 16:02
Было жутко больно: звезда «Первых ласточек» рассказал о самых сложных съемках
Александр Рудинский (фото: Новый канал)

Рудинский поделился интересным опытом

Александр Рудинский, исполнивший роль Никиты в сериале Нового канала «Первые ласточки», рассказал о тяжелых съемках в Польше при температуре минус 20.

Довольно часто актерам приходится работать не в самых комфортных условиях. Нырять в холодную воду, падать с большой высоты, изображать холод в жару, и наоборот. Александр Рудинский вспомнил, как однажды он снимался в польском сериале, а погода на тот момент была не самая теплая.

– Сугробы – по грудь, – вспоминает актер. – Я снимался в 6-серийном боевике «Ватага» в польских Карпатах. Температура была минус 20, нереально холодно. И хоть всех актеров максимально утепляли, руки у меня замерзали до такой степени, что аж слезы в глазах появлялись. Была жуткая боль. Мы, конечно, намучились, зато ощущения запомню на всю жизнь.

По словам Рудинского, он до сих пор вспоминает польского актера, который и виду не подавал, что ему некомфортно.

– Надолго запомню поляка, который исполнял главную роль, – делится Александр. – Когда мы сидели в трейлерах, грелись, пили чай, он заходил, садился на стул ровно, закрывал глаза и просто час сидел. До тех пор, пока ассистент не заходила и не звала на площадку. Вот это закалка!

А пока готовится к съемкам второй сезон «Первых ласточек», все серии первого смотрите на YouTube-канале Нового канала. Запуск последней серии – в четверг в 12:00.

"Я бы спился": известный украинский актер откровенно рассказал, как жена вытащила его из депрессии Нож в спину: Актер Павел Вишняков признался, что не раз в жизни переживал предательство
Новости Украины актерсериал
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь