Було моторошно боляче: зірка «Перших ластівок» розповів про найскладніші зйомки

Олександр Рудинський (фото: Новий канал)

Рудинський поділився цікавим досвідом

Олександр Рудинський, що виконав роль Микити в серіалі Нового каналу «Перші ластівки», розповів про важкі зйомках у Польщі при температурі мінус 20.

Досить часто акторам доводиться працювати не в найкомфортніших умовах. Пірнати у холодну воду, падати з великої висоти, зображати холод у спеку, і навпаки. Олександр Рудинський згадав, як одного разу він знімався в польському серіалі, а прогода на той момент була не сама тепла.

– Кучугури – по груди, – згадує актор. – Я знімався в 6-серійному бойовику «Ватага» в польських Карпатах. Температура була мінус 20, нереально холодно. І хоч всіх акторів максимально утеплювали, руки у мене замерзали до такої міри, що аж сльози в очах з'являлися. Була моторошна біль. Ми, звичайно, намучилися, зате відчуття запам'ятаю на все життя.

За словами Рудинського, він досі згадує польського актора, який і виду не подавав, що йому некомфортно.

– Надовго запам'ятаю поляка, який виконував головну роль, – ділиться Олександр. – Коли ми сиділи в трейлерах, грілися, пили чай, він заходив, сідав на стілець рівно, закривав очі і просто годину сидів. До тих пір, поки асистент не заходила і не кликала на майданчик. Ось це загартування!

А поки готується до зйомок другий сезон «Перших ластівок», всі серії першого дивіться на YouTube-каналі Нового каналу. Запуск останній серії – в четвер о 12:00.