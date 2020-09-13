Живые воспоминания: Фреймут поделилась редким архивным фото с дочкой и раскрыла ее детские тайны

Ольга Фреймут недавно победила коронавирус, который не помешал ей принять участие в Танцах со звездами 2020, правда, вместе с парнером Ильей Падзиной (который тоже оказался зараженным COVID-19)она репетировала на самоизоляции и выходила в эфир дистанционно. Ольга редко делится семейными фото, поэтому ее поклонники с удовольствием рассматривают подобные снимки. Так, она опубликовала в Instagram архивный кадр со стршей дочкой Златой Митчелл.

На фото Ольга в женственном светлом платье. А маленька Злата задорно позирует и улыбается в камеру. Мама и дочка тогда вместе поехали в Италию, это была их первая поездка вместе.

"На світлині мені 27 років, Златі – 4. Це наша перша подорож до Італії. Ми тоді винайняли машину, їздили собі з донечкою різними містами, щоночі зупинялися в іншому готелі. У Вероні Злата просила написати на "стіні кохання" ім’я улюбленої собаки Батчера; у Пізі ми ніяк не могли зрозуміти, як ця коса вежа не падає додолу... З нами ще їздила уявна подруга Злати, Сінка... У неї було зелене волосся і золоті зуби. Живі спогади, які ніколи не втратять терміну дії і краси", - написала Ольга.

Ольга Фреймут показала редкое архивное фото с дочкой Златой (фото: instagram.com/freimutolia)

Поклонники ведущей отметили, что младшая дочь Евдокия очень похожа на старшую сестру.

Хотіла написати як Євдокія схожа на Злату

Які ви гарні

Красуня

Безумно красивые

Зовсім не змінилися. Така ж молода і гарна

Таке тепле фото!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Ольга Фреймут засветила стройные ножки во время номера на "Танцах со звездами 2020.