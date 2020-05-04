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Жирная и выгляжу на 45: дочь Веры Брежневой неожиданно жестко дала отпор хейтерам

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.05.2020 - 14:32
Жирная и выгляжу на 45: дочь Веры Брежневой неожиданно жестко дала отпор хейтерам
Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Девушку раскритиковали за фото в бикини

Старшая дочка Веры Брежневой, 19-летняя Соня Киперман недавно показала фотосет в оливковом бикини и засветила на камеру свои формы. После публикации кадров, на нее набросились хейтеры, котрые раскритиковали внешность и фигуру девушки и оставили нелестные критические комментарии под фотосетом в instagram. Расстроенная Соня решила не оставлять без внимания высказывания недоброжелателей и тут же им ответить.

Девушка опубликовала в "сториз" еще один кадр в купальнике и написала все, что она думает о неконструктивной критике в свой адрес.

"Спасибо всем, кто не поленился написать под моим последним постом, что я жирная кобыла, что я выгляжу на 45, и что у меня нет совести. Мне очень приятно. И я надеюсь, что вам стало легче после того, как вы мне написали свое мнение. За экраном все такие смелые. Попробуйте посмотреть на себя в зеркало и сказать себе такие гадости. А то у нас все такие идеальные, молодые, совестные", - написала расстроенная девушка.

Жирная и выгляжу на 45: дочь Веры Брежневой неожиданно жестко дала отпор хейтерам

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Кстати, найти комментарии хейтеров под кадрами не представляется возможным. Видимо, девушка удалила колкие и обидные слова злопыхателей.

Ранее на страничке Сони можно было найти кадры с ее возлюбленным Мэттом Кэнноном, но девушка также предпочла их скрыть, хотя пара все еще вместе, что можно легко отследить по редким "сториз" девушки. Кроме того, Мэтт оставил лестный комментарий и под пикантными кадрами возлюбленной в купальнике.

Напомним, что в феврале Соня опубликовала красочный кадр из Италии, на котром позировала на фоне живописных пейзажей.

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