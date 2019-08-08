Жгучая Слава из НеАгелов раздразнила сеть жаркими фото в бикини из Греции

Певица показала роскошные формы на пикантных снимках
Слава Каминская из группы "НеАнгелы" недавно вернулась из Греции, где загорала, купалась и релаксировала на острове Миконос. Певица не удержалась и решила устроить себе на курорте профессиональный фотосет и даже нашла для этих целей местного фотографа. Результатами совместных усилий она поделилась на странице в Instagram.
Для жаркой фотосессии звезда выбрала "леопардовый" бикини, который выгодно подчеркнул ее сочные формы – роскошную грудь и точеную талию. Она оперлась руками о бортик бассейна, только вынырнув из воды, а фотограф поймал удачный ракурс и запечатлел Славу в профиль.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
На другом снимке Слава запечатлена с подругой Натальей, которая помогла организовать ей путешествие в Грецию и составила компанию на отдыхе. Девушки также выбрали локацией для съемок бассейн. На певице – красный купальник с черными вставками, пикантно оголивший ее пышный бюст.
Фото: Слава Каминская с подругой (instagram.com/babaslavka)
Горячие снимки очень понравились подписчикам Славы. Они в который раз сообщили ей, что восхищены ее сексапильностью и харизмой.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
Скриншот комментариев
Ранее Слава из НеАнгелов уже публиковала некоторые кадры из жаркой морской фотосессии. На одном из снимков она запечатлена в купальнике и шляпке.
Кстати, Слава Каминская из НеАнгелов появилась на обложке известного глянца. Певица позировала в элегантном наряде с ярким кожаным корсетом.