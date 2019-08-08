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Жгучая Слава из НеАгелов раздразнила сеть жаркими фото в бикини из Греции


Певица показала роскошные формы на пикантных снимках

Слава Каминская из группы "НеАнгелы" недавно вернулась из Греции, где загорала, купалась и релаксировала на острове Миконос. Певица не удержалась и решила устроить себе на курорте профессиональный фотосет и даже нашла для этих целей местного фотографа. Результатами совместных усилий она поделилась на странице в Instagram.

Для жаркой фотосессии звезда выбрала "леопардовый" бикини, который выгодно подчеркнул ее сочные формы – роскошную грудь и точеную талию. Она оперлась руками о бортик бассейна, только вынырнув из воды,  а фотограф поймал удачный ракурс и запечатлел Славу в профиль.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

На другом снимке Слава запечатлена с подругой Натальей, которая помогла организовать ей путешествие в Грецию и составила компанию на отдыхе. Девушки также выбрали локацией для съемок бассейн. На певице – красный купальник с черными вставками, пикантно оголивший ее пышный бюст.

Фото: Слава Каминская с подругой (instagram.com/babaslavka)

Горячие снимки очень понравились подписчикам Славы. Они в который раз сообщили ей, что восхищены ее сексапильностью и харизмой.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

  • Слава ты как всегда прекрасна!
  • Гарна дівчина чарівна фея сексуальна прекрасна роза
  • Фото супер!
  • Нереальная красотка!
  • Вы невероятная!
  • Хороши девушки, ух!
  • Фото просто бомба! Без слов
  • Супер! Невероятные!
 

Скриншот комментариев

Ранее Слава из НеАнгелов уже публиковала некоторые кадры из жаркой морской фотосессии. На одном из снимков она запечатлена в купальнике и шляпке.

Кстати, Слава Каминская из НеАнгелов появилась на обложке известного глянца. Певица позировала в элегантном наряде с ярким кожаным корсетом.

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