Жестко отказали: Дантес впервые рассекретил свою дерзкую несбывшуюся мечту

Владмир Дантес на карантине сам не скучал и жене, певице Наде Дорофеевой, не давал. Он снял целую серию влогов под общим названием "Как не развестись на карантине" и поделился кулинарными лайфхаками для мужчин, а тестировала его шедевры возлюбленная, которая успела за карантин набрать в весе (что ее ничуть не портит, даже наоборот). Пара самоизолировалась в частном доме с басейном, стала медетировать по утрам, а Владимир начал поиск новых креативных идей, попутно делясь своими дерзкими планами и мечтами.

Так, в instaram он рассказал о детской идее, котрая перекочевала с ним во взрослую жизнь. Пока реализовать ее артист не решился.

"Я, как и, наверное, все дети, мечтал о татуировках. Помню, в 96-м вышел фильм Space Jam и я сразу влюбился в 2 вещи - баскетбол и Looney Tunes. В этом же году я начал играть в баскетбол. Хотя, находясь во втором классе, игрой это было сложно назвать. Майкл Джордан был круче всех, даже круче Вити по кличке Козырь из 10го класса, а он самый первый начал укладывать волосы пивом", - с юмором написал шоумен.

Фото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

"Потом, в 99-м выходит фильм Суперагент Саймон с Деннисом Родманом и ВСЁ! Я ещё больше люблю баскетбол, но теперь я хочу себе татуировки, как у этого экстравагантного парня с сережками на лице. Потом мне 16, и я решаюсь наконец-то выбрать какую же именно татуировку я буду делать на шее.

Варианты:

Бык (символ Чикаго Буллз)

23 (номер Джордана)

Ящерица (не знаю как она в этот список попала, но по-моему каждый день я проходил мимо обувного магазина Саламандра и эмблема была зачетная)



⠀Фото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Я выбрал ящерицу. Пришел к родителям, сообщил о намерениях и мне в жесткой форме отказали. И были правы. Потому что если ты фанат NBA или AND1, то никакая эмблема харьковского магазина не должна повлиять на любовь к игре!", - поделился воспоминаниями Владимир.

Ранее Надя Дорофеева рассказала о своих ежедневных маленьких радостях.