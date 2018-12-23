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Арсен Мирзоян рассказал, как избавиться от "хаоса" на украинских дорогах

Lite » Звезды 23.12.2018 - 15:34
Арсен Мирзоян рассказал, как избавиться от "хаоса" на украинских дорогах
Фото: Арсен Мирзоян (facebook.com-arsenmirzoyan.official)

Мужчина уверен, что нужна отлаженная работа

Популярный украинский исполнитель Арсен Мирзоян рассказал, что, по его мнению, нужно сделать с украинскими дорогами, чтобы на них исчез "хаос". Об этом сообщает "АвтоМир".

"Нужно не только соблюдение Правил дорожного движения водителями, но еще и соответствие нормативных документов. Своевременная актуализация недоработок со стороны всех служб. Отлаженная работа инспекторов по предоставлению статистики в необходимые инстанции. Адекватная работа "Автодора". Чтобы статистика перестала быть "кормушкой" и причины этой статистики грамотно устранялись", - сказал он.

Более того, утверждает Мирзоян, на украинских дорогах нужны "жесткие предприсания".

"Жесткие предписания и мероприятия по недопущению ДТП, поскольку ответственность за безопасность пока несут только водители и пешеходы. «Автодор» и полиция почему-то ответственности не несут. И безусловно, необходимо, чтобы все виды ответственности были в действии. Справедливо для всех служб и слоев населения. Ужесточение правил и повышение штрафов не сработают, культура вождения так не прививается", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, недавно состоялась премьера нового клипа известного певца Арсена Мирзояна "1000 раз":

Напомним, что украинская певица Тоня Матвиенко рассказала забавную историю о своем знакомстве с мужем Арсеном Мирзояном. 

Ранее мы писали о том, что в машину известного украинского певца Арсена Мирзояна забрались воры

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