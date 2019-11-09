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Женственно и игриво: Ани Лорак восхитила новым имиджем и цветущим внешним видом

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.11.2019 - 11:59
Женственно и игриво: Ани Лорак восхитила новым имиджем и цветущим внешним видом
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Фанаты отметили, что певица выглядит счастливой и помолодевшей

Ани Лорак не стала долго страдать после развода с мужем и отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу. Певица переехала в Москву и довольно быстро закрутила новый роман - сейчас 41-летняя артистка находится в отношениях с младшим на 14 лет российским саунд-продюсером Егором Глебом. Недавно она впервые рассказала об их знакомстве и зарождении чувств, при этом поклонники артистки отмечают, что она просто-таки помолодела и выглядит очень счастливой. А на новом фото в своем Instagram Каролина и вовсе сменила имидж!

Певица предстала на фото с новой прической - она стала обладательницей эффектной и стильной челки, а цвет ее волос стал более насыщенным. Лорак позировала в оригинальной блузке с веселым принтом в виде сапожек и кожаной юбке, лучезарно улыбаясь на камеру.

"С маленького шага начинается дорога. С улыбки начинается состояние счастья! Хорошего, тёплого дня!" - обратилась к подписчикам исполнительница.

Женственно и игриво: Ани Лорак восхитила новым имиджем и цветущим внешним видом

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Поклонники позитивно оценили новый образ Каролины и осыпали ее комплиментами, отмечая ее помолодевший вид и яркую красоту.

  • Самая прекрасная, самая лучшая, люблю тебя Каролиночка
  • Очень красивый образ! Прекрасного вам дня и отличного настроения
  • Любимая наша
  • Какая Вы красивая
  • Вау
  • Вам очень подходит челка
  • Я вас не узнала
  • С каждым днём все Краше и Краше Вы Каролина , люблю Вас и Ваше творчество ,а так же моя доченька
  • Вам очень идёт такой цвет волос и причёска.. Вы прекрасны
  • Одновременно женственно и игриво
  • Вау!)Преображение вам к лицу
  • Вроде и не скажешь по внешности что ей не мало лет
  • Каролин, вас прям не узнать. Очень крутой образ. Настоящая леди. Спасибо за мотивацию!

Женственно и игриво: Ани Лорак восхитила новым имиджем и цветущим внешним видом

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, Ани Лорак засветила пышные формы в одном белье на светской вечеринке.

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