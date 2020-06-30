Женщина-вдохновение: 46-летняя Виктория Бекхэм поразила натуральной красотой и молодостью

Виктория Бекхэм продемонстрировала новое селфи, на котором показала новинки из своей коллекции одежды, а также косметики. Но внимание, как обычно, привлекла не только безупречного кроя вещь, но и цветущая внешность иконы стиля. 46-летняя знаменитость сделала фото, которое подчеркнуло ее свежую кожу лица, сияющие глаза и счастливую улыбку. Последний штрих – идеальная укладка. В короткой подписи Виктория обозначила, что и сама в восторге от собственной футболки. Поклонники, как обычно, были красноречивее.

Новое фото Виктории (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Они отметили, что Виктория выглядит очень красивой и вдохновляюще молодой. Правда, нашлись и те, кому, напротив, она показалась слегка постаревшей и не совсем натуральной.

Я в восторге от твоего образа. Какой мейк-ап ты использовала? Это для моей дочери

Вау, ты сейчас выглядишь очень старой

Прекрасна

Восхитительна, как всегда

Так же хороша, как обычно

Ты прекрасна

Удивительная

Красавица

Фантастическая. Выглядишь превосходно

Я люблю твой натуральный макияж на этом фото

Красивая

Так очаровательна

Красотка

Твои волосы выглядят отлично на этом фото

Ты мое вдохновение

Натуральный идеал

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, ранее Виктория появилась на романтичном фото, которое опубликовал муж бизнесвумен – экс-футболист Дэвид Бекхэм. Дэвид сделал снимок с любимой супругой во время дневной прогулки. Таким образом дав фанатам повод в который раз восхититься крепостью одной из самых популярных пар на планете. Поклонники, разумеется, остались в восторге как от демонстрации чувств между Викторией и Дэвидом, так и от их стильного внешнего вида. Под фото развилась целая дискуссия. Также многие отметили, что супруге Дэвида, которую часто обвиняют в неулыбчивости, улыбка очень к лицу. Что ж, рядом с любимым Виктория не улыбаться не может.