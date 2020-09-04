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Женщина-вамп: Тина Кароль в роскошных образах украсила страницы глянца

Пятница 04 сентября 2020 10:34
Женщина-вамп: Тина Кароль в роскошных образах украсила страницы глянца
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

В интервью изданию певица рассказала о судьбоносной встрече в своей жизни

Украинская поп-дива Тина Кароль стала героиней сентябрьского номера украинской версии журнала Vogue. Певица украсила страницы глянца, примерив эффектные образы, а также дала интервью, в котором была затронута и тема ее личной жизни.

Съемка с Тиной проходила в Нью-Йорке, ее автором стал фотограф Грег Суолс, которому позировали Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Кэти Перри, а стилистом – Анна Зюрова. В роскошных нарядах Dior, Saint Laurent, Miu Miu и Brandon Maxwell артистка чувствовала себя легко и непринужденно. Горячей изюминкой кадров стало то, что исполнительница позировала без нижнего белья.

Женщина-вамп: Тина Кароль в роскошных образах украсила страницы глянца

Женщина-вамп украинской поп-сцены, как окрестил Кароль журнал, в этом году отмечает 15-летие музыкальной карьеры, а 18 сентября выходит новый альбом певицы "Найти своих".

Женщина-вамп: Тина Кароль в роскошных образах украсила страницы глянцаЖенщина-вамп: Тина Кароль в роскошных образах украсила страницы глянца

В интервью была затронута тема личной жизни артстки, которая очень интересует поклонников. Несмотря на слухи о романе с Даном Баланом, Тина призналась, что главным мужчиной в ее жизни остается покойный муж Евгений Огир.

"Моя страсть – это флирт, который ни к чему не обязывает. Флирт на сцене со зрителем. Мне этого достаточно. Конечно, женщине нужен мужчина. Мой мужчина в моей жизни был – и он появился именно в тот момент, когда был необходим. Он фактически вытащил меня из всех бед. Если бы не Женя, могла бы не случиться та Тина Кароль, с которой вы сегодня общаетесь. Встреча с Женей – это судьба, не каждому так везет. Что уготовано мне дальше – не знаю. Я в этом смысле фаталистка", - поделилась звезда.

Женщина-вамп: Тина Кароль в роскошных образах украсила страницы глянца

Тина Кароль снялась в откровенной фотосессии для глянца (фото: vogue.ua)

Поклонники пришли в восторг и засыпали Кароль лавиной комплиментов.

  • Королева
  • Отвал всего
  • Красота
  • фотосессия просто анриал !
  • Неймовірно круто
  • Гражданочка, ЭТО НЕ ЗАКОННО!!!
  • Ой. Ну просто секси гёрл чикабамбони
  • как всегда , великолепна, женщина- бомба
  • Тинааааа, женщина-огонь
  • Что за кошка
  • невероятный образ

Женщина-вамп: Тина Кароль в роскошных образах украсила страницы глянца

Скриншот комментариев

Напомним, Тина Кароль покоряет сеть совместным треком с мировой звездой Snoop Dogg - премьера совместной работы под названием Blow Your Mind украинской поп-дивы и всемирно популярного американского R&B-исполнителя уже состоялась на всех стримминг-платформах мира.

Ранее Тина Кароль показала уникальное платье в одном экземпляре, созданное для ее выступления на День Независимости.

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