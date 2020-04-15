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Женщина-мечта: 62-летняя Шэрон Стоун похвасталась стройной фигурой в милом домашнем образе

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.04.2020 - 17:35
Женщина-мечта: 62-летняя Шэрон Стоун похвасталась стройной фигурой в милом домашнем образе
Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Звезда порадовала новым снимком

Шэрон Стоун – одна из главных звездных вдохновительниц на карантине – продолжает делиться необычными постами с фолловерами. В этот раз звезда не стала ничему учить, а просто показала милые фото, сделанные в домашней обстановке в компании своих любимцев: двух французских бульдогов.

62-летняя знаменитость сидит на диване в окружении собак. Одета она просто и комфортно – в белый топ с принтом и полосатые брюки свободного кроя. Наряд подчеркнул, что Стоун находится в отличной форме и фигура звезды так же стройна дома, как и на съемках для глянца. На лице актрисы практически нет макияжа – только тон и легкий блеск на губах, а кожа просто светится! Шэрон улыбается счастливой улыбкой и буквально настраивает всех на позитивный лад. «Прижимаясь к моим любимцам», – подписала звезда галерею.

Женщина-мечта: 62-летняя Шэрон Стоун похвасталась стройной фигурой в милом домашнем образеЖенщина-мечта: 62-летняя Шэрон Стоун похвасталась стройной фигурой в милом домашнем образеШэрон со своими псами (фото: instagram.com/sharonstone)

Стоило Шэрон опубликовать пост, как на нее посыпалась лавина приятных слов и комментариев. Поклонники не устают восхищаться, как молодо выглядит голливудский секс-символ и желают ей оставаться такой еще много лет. «Ты так прекрасна», «Ты женщина моей мечты», «Я завидую этим собакам», – пишут они под снимками.

Напомним, недавно Шэрон записала пасхальное поздравление для своих фолловеров. В кротком ролике звезда трогательно поздравила всех, кто уже отметил праздник, а заодно сумела продемонстрировать свою отличную форму. Недаром Шэрон продолжают звать для съемок в многочисленные глянцевые издания.

Женщина-мечта: 62-летняя Шэрон Стоун похвасталась стройной фигурой в милом домашнем образеШэрон для Vogue (фото: instagram.com/sharonstone)

Только за последнее время вечно молодая звезда «Основного инстинкта» снялась сразу для двух знаменитых изданий. Первый – американский Harper's Bazaar, где Стоун блистала в кутюрных образах и роскошных платьях. Второй – для немецкого Vogue. Здесь легендарной красавице подобрали луки более строгие. Но есть среди них и весьма дерзкие. К примеру, на одном фото 62-летняя Шэрон блистает в ультракоротких черных шортах.

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Новости Украины актрисаШэрон Стоун
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