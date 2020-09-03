ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Женщина-мечта: 54-летняя Сальма Хайек подчеркнула пышные формы и тонкую талию эффектным платьем

Четверг 03 сентября 2020 20:31
Женщина-мечта: 54-летняя Сальма Хайек подчеркнула пышные формы и тонкую талию эффектным платьем
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Звезда отметила день рождения

Сальма Хайек, которая на днях отметила 54-летие, решила доказать, что она все так же в отличной форме. Знаменитость в честь праздника нарядилась в эффектный наряд – ярко-желтое платье с пикантными вырезами на боках и пышной юбкой. Оно выгодно подчеркнуло сразу все достоинства ее фигуры: аппетитную грудь, осиную талию, а также хрупкие плечи. Звезда сделала пару кадров: один в полный рост, а второй – вблизи. И оба они просто лишили фанатов дара речи. А вместе с тем заставили писать свои впечатления.

Женщина-мечта: 54-летняя Сальма Хайек подчеркнула пышные формы и тонкую талию эффектным платьемЖенщина-мечта: 54-летняя Сальма Хайек подчеркнула пышные формы и тонкую талию эффектным платьем

Сальма в новом образе (фото: instagram.com/salmahayek)

«Девушка, ты просто мечта», «Принцесса», «О боже, почему я выгляжу старше, чем она?», «Мой бог, просто восхитительна», «По-прежнему люблю тебя. Не имеет значения, сколько тебе лет», «Благословенная женщина», «Ты врешь, тебе 28», «И это 54? Вау», «Ты не выглядишь на 54, ты выглядишь примерно на 30», «Ты выглядишь красивой и привлекательной», – не могут угомониться фанаты.

Женщина-мечта: 54-летняя Сальма Хайек подчеркнула пышные формы и тонкую талию эффектным платьемСальма в отличной форме (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма, которой не привыкать к комплиментам за свой цветущий внешний вид, в свою очередь поблагодарила преданных подписчиков за теплые слова и пожелания. «Я очень благодарна и горжусь каждым из моих 54 лет. Спасибо за все поздравления с днем рождения, особенно моим поклонникам, которые сделали специальный аккаунт на мой день рождения. Какой подарок!», – написала она.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Сальма Хайекактриса
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь