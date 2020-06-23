Женщина-мечта: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила идеальной фигурой в купальнике

Звезда порадовала поклонников
Дженнифер Лопес, которая массу предыдущих постов посвятила своей семье, наконец решила сделать летнее жаркое фото. Певица опубликовала снимок, на котором красуется в белом сплошном купальнике от Guess – лицом этого бренда она сейчас является. 50-летняя певица красуется на фоне океана, придерживая непослушные пышные волосы рукой. С помощью наряда она подчеркнула шоколадный загар, а также, само собой, свои аппетитные формы.
Пляжный образ дополняют крупные серьги-кольца, солнцезащитные очки, а также макияж со smoky eyes и натурального оттенка губами. Чтобы образ был полным, она сделала белый маникюр в тон купальнику. Нужно отдать певице должное – аутфит получился стильным и ярким. «Первый летний уикэнд», – написала звезда под горячим фото. А в сториз закинула фото практически в полный рост, дополнив его надписью – летнее настроение.
Дженнифер похвалилась роскошной фигурой (фото: instagram.com/jlo)
В ответ она получила массу комплиментов. Так, поклонники отметили красоту вечно молодой звезды, ее удивительно стройную и подтянутую фигуру.
Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/jlo)
Напомним, певице в этом году исполнится 51 год, но в эту цифру верится с трудом. Звезда привыкла радовать поклонником тем, что совершенно не меняется с годами. По словам Дженнифер, в первую очередь такой цветущий вид – это просто результат гармонии с собой и внутреннего счастья и благодарности. Но, разумеется, без регулярного грамотного ухода здесь тоже не обошлось.
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Автор: Lite