Женщина-мечта: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила идеальной фигурой в купальнике

Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Звезда порадовала поклонников

Дженнифер Лопес, которая массу предыдущих постов посвятила своей семье, наконец решила сделать летнее жаркое фото. Певица опубликовала снимок, на котором красуется в белом сплошном купальнике от Guess – лицом этого бренда она сейчас является. 50-летняя певица красуется на фоне океана, придерживая непослушные пышные волосы рукой. С помощью наряда она подчеркнула шоколадный загар, а также, само собой, свои аппетитные формы.

Пляжный образ дополняют крупные серьги-кольца, солнцезащитные очки, а также макияж со smoky eyes и натурального оттенка губами. Чтобы образ был полным, она сделала белый маникюр в тон купальнику. Нужно отдать певице должное – аутфит получился стильным и ярким. «Первый летний уикэнд», – написала звезда под горячим фото. А в сториз закинула фото практически в полный рост, дополнив его надписью – летнее настроение.

Дженнифер похвалилась роскошной фигурой (фото: instagram.com/jlo)

В ответ она получила массу комплиментов. Так, поклонники отметили красоту вечно молодой звезды, ее удивительно стройную и подтянутую фигуру.

Это так горячо

Волшебная

Восхитительная

Королева Джей Ло

Так прекрасна

Очень прекрасна, моя королева

Вау

Почему ты так прекрасна?

Мой восхитительный идол

Что бы сделали, чтобы заслужить такую богиню, как ты?

Да, ты самая горячая с твоим совершенным телом

Ты так восхитительна! О Боже, я плачу, Джен. Ты самая лучшая, все мое счастье

Ты так красива

Хороша, как вино. Так прекрасна!

О Боже! Ты потрясающая!

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/jlo)

Напомним, певице в этом году исполнится 51 год, но в эту цифру верится с трудом. Звезда привыкла радовать поклонником тем, что совершенно не меняется с годами. По словам Дженнифер, в первую очередь такой цветущий вид – это просто результат гармонии с собой и внутреннего счастья и благодарности. Но, разумеется, без регулярного грамотного ухода здесь тоже не обошлось.

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Автор: Lite