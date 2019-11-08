Женщина-мечта: 46-летняя Хайди Клум показала совершенное тело в откровенном купальнике (видео)

Хайди Клум, которой летом исполнилось 46, все так же хороша, как в юности. Модель то и дело восхищает своей стройной фигурой, молодым внешним видом и самое главное – неуемным жизнелюбием. Как подтверждение тому на странице супермодели в Instagram появилось пара новых видео. Хайди отправилась в Коста-Рика, где наслаждается необычайной красоты природой и теплым океаном.

Хайди все так же прекрасна (видео: instagram.com/heidiklum)

В роликах Хайди предстала полуголой: на знаменитой красавице надет купальник с растительным принтом, демонстрирующий ее пышную грудь, длинные стройные ноги и упругие ягодицы. Белая полупрозрачная юбка-парео, надетая поверх него, придала образу игривость и изюминку. Волосы Хайди были уложены в классическую "морскую" прическу, любимую у всех девушек: слегка растрепанные пляжные волны. Модель бегает по пляжу, кружась и показывая свою совершенную форму. "Коста-Рика это таак красиво!", – написала она под видео.

Хайди Клум обожает океан (видео: instagram.com/heidiklum)

К слову, модель обожает записывать подобные ролики, восхищая фолловеров неувядающей молодостью. Недавно она представила своим подписчикам видео из итальянских каникул со своим мужем – 30-летним музыкантом Томом Каулитцем – и его братом-близнецом Биллом. Все трое танцуют забавный танец. Причем Клум выбрала для "выступления" откровенный купальник. Она зажигает в белом бикини, которое демонстрирует, что мать четырех детей находится в восхитительной форме! Стройные ноги, накачанный пресс, пышная грудь и упругие ягодицы – кажется, будто Хайди попросту остановила время!