Женился на официантке: актер из "Игры престолов" сыграл свадьбу

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Пара познакомилась примерно два года назад в одном из канадских баров

В мире шоу-бизнеса на одного завидного холостяка стало меньше. Знаменитый актер и спортсмен из Исландии Хафтор Бьёрнссон, известный публике по роли, которую он сыграл в культовом телесериале "Игра престолов" - сира Григора "Горы" Клигана. Об этом звезда сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Скриншот поста аккаунта (instagram.com/thorbjornsson)

Верной спутницей актера стала девушка, работающая официанткой Келси Хенсон.

Известно, что Хафтор и Келси познакомились примерно два года назад в одном из баров в Канаде.

Свадьба 29-летнего актера и его 28-летней избранницы прошла на родине обладателя титула "самый сильный человек планеты" - в Исландии.

"Я пройду с этой женщиной все радости и горести до самого конца наших дней. Я чувствую приятное волнение перед всеми приключениями, которые ждут нас в будущем", - написал в торжественной публикации Бьернссон.

Кстати, 26-летняя модель Victoria's Secret Карли Клосс недавно вышла замуж за родственника Трампа.

Также мы писали, что знаменитая голливудская пара отложила свадьбу.

Напомним, что 87-летний российский актер разводится со своей 27-летней женой.

Видео: (video.rbc.ua)