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Жене Виктора Павлика стало плохо после родов: "я терпела, сколько могла"

Новина українською →
Четверг 17 июня 2021 13:15
Жене Виктора Павлика стало плохо после родов: "я терпела, сколько могла" Фото: Жене Павлика стало плохо после родов (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Анна Шиканова

Жена Виктора Павлика Катерина Репьяхова, которая подарила артисту сына 15 июня, пожаловалась на плохое самочувствие после родов.

На своей странице в Instagram она разместила фото с капельницей и сообщила, что ей стало хуже.

Своим подписчикам Репьяхова пообещала позже выйти на связь и исчезла из сети на несколько часов. Позже она записала видео, в котором объяснила причины ухудшения своего здоровья. По словам молодой мамы, после родов у нее обострилась давняя проблема и пришлось прибегнуть к медикаментозной помощи, чтобы снять приступ.

"У меня обострился цистит. А для меня это самое страшное. Я терпела, сколько могла. Но потом уже просто не было сил. Сказала врачам: "Сдаюсь, делайте с этим что-нибудь", - рассказала жена Виктора Павлика.

Жене Виктора Павлика стало плохо после родов: &quot;я терпела, сколько могла&quot;

Скриншот

После вмешательства врачей и капельницы, ей стало намного лучше.

"После капельницы мне стало намного лучше. Чувствую себя нормальным человеком", - добавила Катерина Репьяхова.

Сейчас молодая мама вместе с новорожденным сыном находится в частном роддоме. Она сообщила, что у малыша хороший аппетит и даже показала несколько свежих фотографий с сыном. Лицо малыша она пока не показывает, но призналась, что для нее быть мамой – это кайф.

Также Репьяхова сказала, что не знает, как будет справляться с ребенком дома, без помощи врачей в клинике.

Жене Виктора Павлика стало плохо после родов: &quot;я терпела, сколько могла&quot;

Скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что жена Виктора Павлика похвасталась подарком от мужа за рождение сына.

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