Жена Виктора Павлика сделала признание о детях и огорошила заявлением о втором браке

Виктор Павлик и его молодая избранница, концертный директор Екатерина Репяхова официально стали мужем и женой. Пара скрывала это знаменательное событие, хотя роспись прошла еще 29 мая, но рассказать во всеуслышание молодожены решили спустя 12 дней. О помолвке, предложении, планах на будущее и пополнении в семье певец и его жена рассказали в программе "Прямой вопрос" с Ольгой Безсоновой.

Артист и его избранница давно жили как муж и жена, поэтому Катя считает, что после официальной регистрации в их отношениях ничего не измениться.

Виктор подарил кольцо Кате 4 года назад – через полгода после знакомства пары, при этом девушка признается, что певец в обычной жизни не романтик. После того, как роман пары предали огласке, Виктор публично заявил о своем намерении жениться на молодой возлюбленной, что стало для нее сюрпризом.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик отметили свадьбу нежным фотосетом ( фото: instagram.com/repyahovakate)

"Осенью, после всех этих шумных событий я сказала: "Все, пора!" Был во Львове концерт, и он туда пошел без меня. И он кому-то дал интервью и сказал, что мы планируем свадьбу, хотя вообще об этом не разговаривали. И я это прочла и очень удивилась – я поняла, что он морально к этому готов, хотя мы это не обсуждали. И вскоре я сказала: "Давай планировать в следующем году. В следующем году 5 лет как мы вместе, тебе 55 лет, куда тянуть? Я хочу быть молодой невестой", - вспоминает девушка.

Шумное торжество пара вначале не планировала. Девушка предложила фотосессию за границей – в Швейцарии или Австрии среди гор и живописных пейзажей. Певец наотрез отказался и предложил скромно отметить свадьбу, в кругу родных без лишнего шума.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик накануне росписи устроили свадебную фотосессию ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Первым в любви Екатерине признался певец: "Наверное, Виктор, я так думаю. И то, это было в СМСке. Это было все постепенно. Сначала он говорил: "Я скучаю, мне тебя не хватает", и постепенно, постепенно…"

Артист не балует жену романтическими подарками, а предпочитает более практичный подход к вопросу. "Это само собой. Новую обувь: она себе подобрала – я ей его купил. Новый телефон, подарил шубу. А романтические подарки…. Не по этим делам", - признается Виктор. Катя, всвою очередь, любит путешествовать и привозит из поездок артисту презенты.

Виктор с теплом отзывается о жене и признается, что она его правая рука. С появлением Кати он полностью смог сосредоточиться на творчестве, ведь все организационные и финансовые вопросы она взяла на себя.

"Таких как Катя больше нет. Катя одна, японская королева. Катя классная, с ней можно на любую тему говорит. Она умная, сообразительная, она хороший менеджер, концертный директор, настоящая правая рука…" - утверждает Виктор.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик после 4 лет совместной жизни тайно узаконили отношения ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Катя смотрит на вещи реалистично и заявляет, что готова выйти замуж во второй раз, ведь разница в возрасте у певца и его молодой жены – 39 лет, поэтому быть в гордом одиночестве она не планирует.

"А что, если мне будет 50 лет? Я сказала честно - у меня есть стимул хорошо выглядеть в 50 лет. Я реально смотрю на вещи. Не понимаю людей, которые бьют себя в грудь и говорят, что брак должен быть один на всю жизнь. У меня есть масса примеров, где люди прожили всю жизнь, воспитали психологически искалеченных детей, и что тут хорошего?" - говорит она.

Катя призналась, что уход отца из семьи, когда девочке было 11 лет. Спас ей жизнь и позволил вырасти в психологически здоровой семейной атмосфере.

Екатерина хочет детей, но пара не планирует пополнение в семье. Она готова совмещать карьеру и материнство. "Буду гастролировать. Оседать дома я не собираюсь, у меня нет в планах. А так кто знает, может у меня родится ребенок и меня перемкнет, и я буду понимать, что это главный смысл жизни на сегодня", - не исключает Екатерина.

Видео: YouTube/Прямой вопрос

Ранее Екатерина Репяхова сделала личное признание об отношениях с певцом и поделилась подробностями совместной жизни с ним.