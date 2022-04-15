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Жена Романа Сасанчина передумала разводиться: "я надеюсь, что это возможно еще исправить"

Новина українською →
Пятница 15 апреля 2022 21:36
Жена Романа Сасанчина передумала разводиться: "я надеюсь, что это возможно еще исправить" Фото: Жена Романа Сасанчина уточнида детали о ссоре с мужем (instagram com sasanchyn_official)
Автор: Анна Шиканова

Жена Романа Сасанчина, которая ранее объявила о разрыве с мужем, дала объяснение. Она подчеркнула, что они еще не разведены и надеется на примирение.

Об этом Иванна сообщила на своей странице в Instagram.

Жена победителя проекта "Голос країни" Романа Сасанчина сообщила утром 15 апреля о том, что их семья распалась. Стоит отметить, что пара менее года назад поженилась, а совсем недавно у них родилась дочь.

Позже Иванна решила объяснить, что же между ними произошло на самом деле.

"Нет, мы с Ромой не развелись. У нас сейчас реально серьезный конфликт. Я надеюсь, что это возможно еще исправить. Я молюсь Богу. Я знаю, что ради нашего ребенка сможем переступить все, что сейчас есть. И мы справимся с этим", - объяснила Иванна.

Жена Романа Сасанчина передумала разводиться: &quot;я надеюсь, что это возможно еще исправить&quot;

Жена Романа Сасанчина рассказала детали ссоры

Она также обратилась к хейтерам и призвала их прекратить травлю, так как они на самом деле не знают, что происходит в их семье.

"Бог все видит, поэтому со временем хейтеры и сами окажутся на месте тех, кого травили. Блин, вы ведь ничего не знаете, что произошло. Я сказала только то, что у меня болит, все. Я имею право об этом говорить, и вы имеете право это говорить", - подчеркнула женщина.

Стоит отметить, что Роман Сасанчин пока не комментирует заявления своей супруги.

Напомним, ранее мы писали о том, что жена Романа Сасанчина заявила о том, что пара разводится.

А также мы рассказывали о том, что во время войны объявили о разводе певец Дантес и Надя Дорофеева.

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Роман Сасанчин
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