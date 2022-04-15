Дружина Романа Сасанчина передумала розлучатися: "я сподіваюся, що це можливо ще виправити"
Дружина Романа Сасанчина, яка раніше оголосила про розрив з чоловіком, дала пояснення. Вона підкреслила, що вони ще не розлучені й сподівається на примирення.
Про це Іванна повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Дружина переможця проєкту "Голос країни" Романа Сасанчина повідомила вранці 15 квітня про те, що їхня сім'я розпалася. Варто відзначити, що пара менше ніж рік тому одружилася, а зовсім недавно у них народилася дочка.
Пізніше Іванна вирішила пояснити, що ж між ними сталося насправді.
"Ні, ми з Ромою не розлучилися. У нас зараз реально серйозний конфлікт. Я сподіваюся, що це можливо ще виправити. Я молюся Богу. Я знаю, що заради нашої дитини зможемо переступити все, що зараз є. І ми впораємося з цим", - пояснила Іванна.
Дружина Романа Сасанчина розповіла деталі сварки
Вона також звернулася до хейтерів і закликала їх припинити цькування, оскільки вони насправді не знають, що відбувається в їхній родині.
"Бог все бачить, тому з часом хейтери й самі опиняться на місці тих, кого труїли. Блін, ви ж нічого не знаєте, що сталося. Я сказала тільки те, що у мене болить, все. Я маю право про це говорити, і ви маєте право це говорити", - підкреслила жінка.
Варто відзначити, що Роман Сасанчин поки не коментує заяви своєї дружини.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дружина Романа Сасанчина заявила про те, що пара розлучається.
А також ми розповідали про те, що під час війни оголосили про розлучення співак Дантес і Надя Дорофєєва.