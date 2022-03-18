Дорофеева разводится с Дантесом. Это не шутка

Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разводе после 10 лет совместной жизни. Это решение далось одной из самых милых пар украинского шоу-бизнеса не просто, но пути назад нет.

Почему Дорофеева и Дантес разводятся

По словам артистов, до начала февраля 2022 года они очень многого добились вместе, стали самой красивой парой украинского шоу-бизнеса, а их отношения действительно стали примером для многих.

Дорофеева и Дантес стали "самыми родными людьми друг другу и самыми близкими друзьями". Такими и остаются, уверяют звезды.

Дорофеева и Дантес разводятся (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Многие скажут: "Нет! Мы не хотим этого!" На что мы ответим: "Ну чего вы повесили нос? Мы же не ваши игрушки. Мы не исчезаем из жизни друг друга". Мы бесконечно сильно любим друг друга, но теперь по-другому. Невозможно передать словами, что мы чувствуем. Мы выросли вместе и стали теми, кем есть, подставляя плечо помощи в самые тяжелые моменты", - говорится в заявлении артистов.

Дорофеева и Дантес разводятся (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Почему об этом решении артисты сообщили именно сейчас, когда в Украине война? На этот вопрос они ответили так: "никогда не будет правильного времени".

"Мы молодые, талантливые, красивые и свободные. Каждый в своей свободе. Никогда не будет подходящего времени сказать об этом, поэтому мы говорим сейчас. Возможно, это как-то отвлечет вас и разбавит новостную ленту. С открытым сердцем! С любовью друг к другу, ваши Надя и Вова", - добавили селебретиз.

Артисты также сказали фанатам, чтобы те не ждали "Дантесиков и Додошат".

Дорофеева и Дантес разводятся (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Когда Дорофеева и Дантес поженились

История любви Нади и Вовы началась 5 августа 2011 года в поезде.

Два юных человека, у которых все еще впереди, встретились и полюбили друг друга с первой секунды.

Спустя четыре года, а именно 8 июля 2015 года, участница дуэта Время и Стекло и экс-лидер группы ДиО.фильмы скрепили свой союз брачными узами.

Дорофеева и Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)