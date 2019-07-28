Жена не ревнует? Юрий Горбунов засветился в объятиях известной певицы

После возвращения из насыщенной поездки с супругой Катей Осадчей в Нидерланды Юрий Горбунов сразу же отправился в Одессу, где разыгрывается кубок чемпиона между участниками юмористического проекта "Лига Смеха". Отметим, что телеведущий выступает в роли тренера одной из команд. На своей странице в Instagram он поделился красочным снимком, который взбудоражил его фолловеров.

Ведь на фото Юрий запечатлен в компании длинноногой красотки - певицы Оли Поляковой. Артистка позировала в мини-платье с рюшами, Горбунов же отдал предпочтение элегантному наряду - белые брюки и черная рубашка. Он нежно положил руку на талию Оли, а та приобняла его за шею. Кстати, Полякова занимает одно из судейских кресел на шоу.

"Пані Олю - добрий вечір!" - прокомментировал Горбунов.

Фото: Юрий Горбунов и Оля Полякова (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Здравствуйте Юрий", - тут же отозвалась та в комментариях.

Скриншот поста (instagram.com/gorbunovyuriy)

Подписчики также поспешили оставить свои отзывы, восхищаясь красотой и фигурой Поляковой и интересуясь, не ревнует ли Юрия жена из-за таких фото.

Очень эффектно! Жена не ревнует?

Якi горячi прям як наша кава

Ольга без труселей

Круто

Юрий! Это же не Ваша жена, перепутали?))

Очень прекрасно

Чуток ножку сильно выдвинула

Юра ослеплен в прямом смысле этого слова!

А где у тёти Оли начинаются ноги?

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, Катя Осадчая восхитила калейдоскопом новых фото из Амстердама, куда она отправилась с мужем Юрием Горбуновым.

Как сообщалось ранее, недавно в Амстердаме Катя и Юрий попробовали одну из "фишек" местного фастфуда, а именно – сендвич с селедкой.

Кстати, Оля Полякова показала впечатляющие трюки младшей дочки верхом на пони.