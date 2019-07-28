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Жена не ревнует? Юрий Горбунов засветился в объятиях известной певицы


Артисты сделали совместное фото на Лиге смеха в Одессе

После возвращения из насыщенной поездки с супругой Катей Осадчей в Нидерланды Юрий Горбунов сразу же отправился в Одессу, где разыгрывается кубок чемпиона между участниками юмористического проекта  "Лига Смеха". Отметим, что телеведущий выступает в роли тренера одной из команд. На своей странице в Instagram он поделился красочным снимком, который взбудоражил его фолловеров.

Ведь на фото Юрий запечатлен в компании длинноногой красотки - певицы Оли Поляковой. Артистка позировала в мини-платье с рюшами, Горбунов же отдал предпочтение элегантному наряду - белые брюки и черная рубашка. Он нежно положил руку на талию Оли, а та приобняла его за шею. Кстати, Полякова занимает одно из судейских кресел на шоу.

"Пані Олю - добрий вечір!" - прокомментировал Горбунов.

Фото: Юрий Горбунов и Оля Полякова (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Здравствуйте Юрий", - тут же отозвалась та в комментариях.

Скриншот поста (instagram.com/gorbunovyuriy)

Подписчики также поспешили оставить свои отзывы, восхищаясь красотой и фигурой Поляковой и интересуясь, не ревнует ли Юрия жена из-за таких фото.

  • Очень эффектно! Жена не ревнует?
  • Якi горячi прям як наша кава 
  • Ольга без труселей 
  • Круто
  • Юрий! Это же не Ваша жена, перепутали?))
  • Очень прекрасно 
  • Чуток ножку сильно выдвинула 
  • Юра ослеплен в прямом смысле этого слова!
  • А где у тёти Оли начинаются ноги?

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, Катя Осадчая восхитила калейдоскопом новых фото из Амстердама, куда она отправилась с мужем Юрием Горбуновым.

Как сообщалось ранее, недавно в Амстердаме Катя и Юрий попробовали одну из "фишек" местного фастфуда, а именно – сендвич с селедкой. 

Кстати, Оля Полякова показала впечатляющие трюки младшей дочки верхом на пони.

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