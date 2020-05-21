В желтой вышиванке и верхом на коне: Екатерина Кухар заворожила праздничным образом

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Своим ярким нарядом балерина призывает хорошую погоду

В честь дня вышиванки, который отмечается 21 мая, знаменитости просто-таки засыпали сеть красочными снимками в этнических образах. Так, беременная Джамала и всегда позитивная Лилия Ребрик устроили целые фотосессии в роскошных нарядах. Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар тоже не осталась в стороне и заворожила колоритным праздничным фотосетом.

Артистка показала кадры из модной съемки, которая прошла на территории Музея народной архитектуры и быта Украины, музея под открытым небом. Екатерина позировала в шикарном ярко-желтом платье-вышиванке, украшенном пышными воланами и вышитыми цветами анютины глазки. Вместе с ней снялся и ее супруг, премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов, который также примерил этнический образ - светлые джинсы и черную вышиванку с богатой белой вышивкой.

Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар запечатлена сидящей на красивом белом коне, также украшенном национальными атрибутами с вышивкой. Особой изюминки образу звезды добавляет то, что снималась она босиком. Стоянов на фото стоит рядом и держит коня за уздечку.

"Привлекаю теплые лучи солнца и весны, одев вышиванку, на которой расположены цветы анютины глазки — они как символ весны, поскольку зацветают на лугах одними из первых после таяния снега. Правда, в этом году на моей одежде они как символ лета и хорошей погоды, которой мы так все ждем. К слову об анютиных глазках, цветок имеет еще одно значение, если мужчина их дарит женщине, он словно ей говорит: "Все мои мысли о тебе", - поделилась балерина.

Александр же вспомнил, как встречал Новый год в вышиванке от украинского дизайнера.

"Мои любимые вышитые сорочки – сценические из спектаклей "Лісова пісня" и "Лілея". В жизни также иногда могу надеть, в этом году даже так получилось, что Новый год праздновал в вышиванке, которую мне подарил Дзидзьо от дизайнера Юлии Магдыч", - рассказал Стоянов.

Екатерина призналась, что из всей семьи у нее больше всего вышиванок.

"У всех членов нашей семьи есть вышиванки, но, мне кажется, что у меня их больше всего. Как-то на одном из фотопроектов я надевала старинную вышиванку, у меня был ретро-образ в свадебном костюме. Одевала ее очень осторожно и чувствовала себя в ней по-особенному до мурашек", - отметила артистка.

Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, ранее Екатерина Кухар умилила совместной балетной тренировкой с 5-летней дочкой. Девочка уже приятно удивляет родителей своей гибкостью и способностями.

Автор: Марина Настевич