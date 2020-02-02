"Железная бабочка": Екатерина Кухар откровенно призналась, почему у нее придирчивый характер

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Непростой характер балерины и ее меткие высказывания стали ее "фишкой"

Балерина Екатерина Кухар, которую телезрители знают еще и как судью танцевального шоу Танці з зірками - известна своей строгостью и придирчивостью к участникам телепроекта. Острая на язык прима без стеснения может указать на те или иные недостатки танцоров и дать дельный совет, над чем следует поработать.

По другую сторону телеэкрана Екатерина не менее переборчива и критична, об этом не устает рассказывать ее супруг Александр Стоянов, который долгое время безуспешно добивался внимания строптивой красавицы с помощью подарков, преподнося ей всяческие презенты — от кондитерских до ювелирных изделий.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

И вот Екатерина решила сама объяснить, почему ее характер, за который она в народе уже заслужила прозвище "Железная бабочка", сформировался таким сложным и придирчивым. Оказывается все дело в ее балетном наставнике, который требовал от девушки максимальной отдачи и в то же время, во время для отработки па всегда становился в пару с Катериной, выбирая ее среди других.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Прошло уже много лет, а я до сих пор помню Валерия Петровича Ковтуна, который становился напротив меня во время вращений и заставлял брать точку в его бездонных голубых глазах".

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"А на уроках дуэтного танца показывал все комбинации в паре со мной. Думаю, именно поэтому, я стала очень придирчивой и переборчивой балериной. Я знаю, что такое по-настоящему высокий уровень и какими качествами обладает хороший партнер", - с теплотой вспоминает Екатерина.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Подписчики признались, что та планка женственности, силы и стиля, которую задает балерина украинским женщинам, мотивирует их совершенствоваться и они рады быть ее современницами:

Это Стильная КОРОЛЕВА УКРАИНЫ, ГОРДОСТЬ и СТИЛЬ!!!! И то, что вы многогранны в этом КАЙФ!!!!

Ніжність, чуттєвість, характер і сила

это очень круто, когда есть "высокая планка"!

Чарівна!!!

Вы такая настоящая

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