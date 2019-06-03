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"Желание сбудется:" Слава из НеАнгелов показала "заряженное на успех" фото с Винником

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.06.2019 - 12:27
"Желание сбудется:" Слава из НеАнгелов показала "заряженное на успех" фото с Винником
Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Каминская сопроводила фото забавной подписью

Слава Каминская приятно удивила своих поклонников неожиданной встречей. Так, на своей instagram-страничке солистка поп-группы НеАнгелы опубликовала фото с мегапопулярным украинским исполнителем Олегом Винником. Судя по всему, фото было сделано на одном из музыкальных фестивалей, отгремевших на этих выходны, а именно - на фестивале в Киеве. 

При этом больше всего поклонников Славы позабавила подпись к фото. Так, Каминская с юмором отметила, что данный снимок "заряжен на успех в личной жизни".

"Фото заряжено на успех в личной жизни)) Проведи три раза слева направо по красному пиджаку Олега Винника, только с любовью! Попрыгай на одной ноге семь раз вокруг своей оси, загадай желание)) И оно обязательно сбудется, у кого-то)) Доброе утро!" – подписала фото с Винником Слава.

Слава Каминская и Олег Винник

Слава Каминская и Олег Винник (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники Каминской уже успели оставить отзывы под ее новым ярким фото. Многие поддержали ее чувство юмора.

  • "Я бы добавила, главное верить. Ведь все блоки только у нас в голове. КОНЕЧНО фото с Олегом может исцелять)))
  • "Мне кажется, что Винник накрасился лучше чем Слава)"
  • "Не буду так делать, просто поверю вам"
  • "Слава здесь затмила Олега)))"
  • "Это сделало мое утро!! Спасибо!!"
  • "И под подушку положу))"
  • "Ставлю рядом воду в 3х-литровой бутылке. Заряжаю)))"
  • "Сколько нужно ждать после этого? Час прошёл и ничего"
  • "Всё выполнила)) Сижу, жду"
  • "Лучше потереть по рыжим волосам"

Также отметим, что до этого Слава Каминская также более детально показала свой яркий сценический образ, а именно – пышную прическу с объемными прядями, роскошный мейкап с акцентом на алые губы. Певица загадочно позирует на фото, смотря в сторону. Кстати, Каминская даже заменила на этот кадр свою instagram-аватарку.

Слава Каминская

Роскошная Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

И подпись к фото соответствующая: 

"КАК ВОЗНИКАЮТ МЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ? Ментальные модели есть у каждого, но как они возникают? Ребенок приходит в мир, не имея встроенного набора верований и убеждений, у него есть только способность их конструировать. Разные люди могут пройти через одни и те же жизненные ситуации, но каждый объясняет их по-своему и вкладывает в пережитый опыт собственный смысл. Материалом для наших ментальных моделей служат отчасти общественные нравы, отчасти — культура, а отчасти — идеи взрослыx людей, оказывавших на нас влияние в детстве. Все остальное мы конструируем и поддерживаем на основе данных нашего опыта", - пишет Слава.

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов откровенно рассказала, как ей предлагали сделать аборт

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Новости Украины певецСлава КаминскаяОлег Винник
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