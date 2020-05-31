ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Желание быть идеальным: Слава из НеАнгелов без белья порассуждала на важную тему

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.05.2020 - 14:15
Желание быть идеальным: Слава из НеАнгелов без белья порассуждала на важную тему
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица рассказала, как детские страхи и комплексы мешают в дальнейшей жизни

Солистка "НеАнгелов" Слава Каминская чаще всего сейчас показывает в своем Instagram своих детей - сына Леона и дочку Лауру. Звездная мама изо всех сил развлекала малышей на карантине, а сейчас они уже начали выбираться на прогулки на природу. Кроме того, певица часто делится своими мыслями на актуальные и важные темы, порой бывая весьма откровенной. Так, в новой публикации артистка предстала в откровенном образе и порассуждала о страхах и комплексах, которые мешают нам жить.

На снимке Слава запечатлена в расстегнутой белой рубашке, при этом на ней нет нижнего белья. Исполнительница сложила руки под грудью и пронзительно смотрит в объектив, а за ней виден размытый силуэт мужчины.

Певица задается вопросом - почему люди так легко показывают обнаженное тело, но боятся обнажить душу.

Желание быть идеальным: Слава из НеАнгелов без белья порассуждала на важную тему

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"Почему люди с такой лёгкостью демонстрируют свои обнаженные тела и с таким ужасом скрывают свою внутреннюю наготу? Почему пытаются подсветить все грани со знаком + и с усердием скрывают минусы? Не изобрету велосипед, если скажу, что причиной тому детские травмы и комплексы, боли и слабости. Ну и ключевое - страхи. Страхи парализуют адекватную оценку себя, и делают зависимыми от мнения окружающих. Отсюда желание быть идеальным и «соответствовать». Играть фразами и фактами", - считает Каминская.

Слава призналась, что и у нее были такие периоды, однако сейчас она не боится высказывать свое мнение, даже если оно отличается от мнения большинства.

"И по итогу чтобы что?) Наверное, чтобы было не так страшно встретиться с собой настоящим и признаться себе же в своём несовершенстве. Естественно, и в моей жизни были периоды, когда трусила говорить, что думаю и опиралась на мнение других людей. Сейчас же дышу равномерно, когда высказываю, возможно, не популярное для кого-то мнение. И большая мне за это благодарность. Казаться или быть - вот в чем вопрос", - поделилась звезда.

Откровения артистки вызвали бурные обсуждения среди ее подписчиков - многие согласились с ней и поблагодарили за искренность.

  • Когда все идеально. А за Вами Ваш бывший супруг
  • Запуганные с детства быть настоящими ))
  • Красотка
  • 100% всем нравится наигранность и фальш!Всегда нужно быть самим собой
  • Быть самим собой , быть уникальным человеком -самое главное
  • Слабые духом,или понимают ущербность своего внутреннего я.
  • Быть собой - искусство! Вы умеете, это супер
  • Гарна Слава
  • Я внезапно вас заобожала!
  • Очень красивая! И настоящая без пафоса! Просто без комментариев!!! Богиня
  • 100% быть
  • Шикарная женщина

Желание быть идеальным: Слава из НеАнгелов без белья порассуждала на важную тему

Скриншот комментариев

Ранее Слава Каминская рассказала о новом избраннике и его отношениях с ее детьми.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь